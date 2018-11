Allarme Bankitalia sul flop dei Btp  

lastampa

(Di sabato 24 novembre 2018) Centoquarantacinque miliardi di ricchezza bruciata. Cinque miliardi di maggior spesa per interessi sul debito. Perdita di valore dei Btp del nove per cento. Fuga degli investitori esteri in titoli di Stato. Banche più fragili, previsioni ottimistiche. L’ultimo rapporto sulla stabilità finanziaria è - suo malgrado - un atto d’accusa verso il governo...