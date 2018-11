Allan è il Casavecchia | la riscossa del cuore

ilnapolista

(Di sabato 24 novembre 2018) Una storia in parallelo La diversità, l’autenticità dei varietali campani sono l’arma letale con la quale stendere ogni qualsivoglia tentazione di omologazione si azzardi dalle nostre parti, così è a conti fatti: altro che vitigni internazionali, nessun Cabernet Sauvignon piantato in Campania varrà mai più di un ottimo seppur misconosciutodi Pontelatone!Marques Lourerio o più semplicemente Allànn per noi Napolisti, è senza dubbio l’idolo del momento in casa degli azzurri, l’esordio a Londra con la maglia verdeoro non è che l’inizio di una storia di grandeper questo splendido ragazzo arrivato a Napoli nell’estate del 2015. L’infanzia tosta nelle favelas brasiliane, la lunga strada delle seconde linee, la fatica nell’emergere sempre nel segno dell’umiltà.E poi, e poi gli ultimi anni di straordinaria crescita, prima a Udine, ora con continuità a Napoli, ...