All Blacks asfaltano l' Italrugby

Rugby - Conor O’Shea : “All Blacks più forti. Un bilancio? Italia bene con chi è alla nostra altezza” : L’Italia è stata nettamente surclassata dalla Nuova Zelanda nell’ultimo test match di novembre. Gli All Blacks hanno passeggiato allo Stadio Olimpico di Roma imponendosi con un roboante 66-3, frutto di 10 mete di cui 8 trasformate. Gli azzurri non sono mai riusciti a tenere testa ai Campioni del Mondo, faticando anche a costruire delle azioni degne di nota. Il CT Conor O’Shea ha commentato così ai microfoni di DMAX: “Gli ...

Rugby - test match : All Blacks forza 10 - Italia travolta 66-3 : Gli All Blacks hanno sconfitto per 66-3 l'Italia all'Olimpico di Roma nel test che ha chiuso il novembre internazionale. I bicampioni del mondo in carica chiudono così la stagione con un successo, che mitiga parzialmente la sconfitta di sabato scorso con l'Irlanda a Dublino. Gli azzurri di Conor O'Shea chiudono invece l'autunno ...

Rugby – Italia travolta dagli All Blacks : all’Olimpico la Nuova Zelanda si impone 3-66 : Dura, ma prevedibile, sconfitta per l’Italia nell’ultimo dei Cattolica Test Match di novembre 2018: l’Italia si arrende agli straordinari All Blacks Dopo la vittoria contro la Georgia e il ko contro l’Australia, l’Italia scende in campo per l’ultimo dei Cattolica Test Match di novembre 2018. Davanti ad un Olimpico strapieno, gli azzurri affrontano i mitici All-Blacks. Sfida davvero proibitiva per gli azzurri che nell’ultimo precedente, ...

Rugby - Test Match 2018 : la Nuova Zelanda dà una lezione all’Italia. All Blacks devastanti : 66-3 : Lo scenario è di quelli splendidi: l’Italia torna nella propria casa, allo Stadio Olimpico di Roma, per l’ultimo dei Cattolica Test Match di novembre. Gli azzurri hanno affrontato davanti a circa 50 mila persone l’incontro più difficile del mese: quello contro la squadra più forte e titolata al mondo, la Nuova Zelanda. Partita splendida da parte degli All Blacks, che dovevano assolutamente riscattare la delusione della ...