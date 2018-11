Alfa Romeo svela i segreti della sua dinamica di guida

I segreti della dinamica di guida Alfa Romeo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Il Museo Storico Alfa Romeo e il Museo Nazionale dell'Automobile di Torino propongono ai visitatori di Milano AutoClassica un approfondimento su un capitolo leggendario dello sport, attraverso un itinerario ideale che collega Arese – dov'è esposta l'imponente 8C 2900 – e Torino, che ospita la piccola ma grintosa Cisitalia. Due luoghi in cui si possono […]

svelati per la prima volta i segreti della rinomata dinamica di guida Alfa Romeo con un evento originale tra workshop tecnici e sessioni di guida specifiche presso il Balocco Proving Ground Per la prima volta Alfa Romeo svela i segreti della sua rinomata dinamica di guida attraverso quattro approfonditi workshop tecnici e sessioni in pista appositamente studiate per far provare le soluzioni tecnologiche Alfa Romeo. la trazione integrale ...

Fca - parla l'ad Manley : 'Maserati va differenziata da Alfa Romeo' : "Errori di gestione importanti" per il brand Maserati. A parlare non è un appassionato di motori qualsiasi, ma l'amministratore delegato di Fca Mike Manley, che in una recente intervista ha fatto il punto sull'andamento della casa del tridente, lontana dagli obbiettivi di vendita attesi per il 2018. Parole che non appaiono votate solo a marcare un segno di discontinuità dalla gestione precedente, quella di Sergio Marchionne, ma ad analizzare un ...

Crollano le vendite Audi in Europa ad ottobre - ma Alfa Romeo non ne approfitta : Il mercato europeo è calato lo scorso ottobre del -7,4%, ma impressionano negativamente i risultati di alcuni marchi premium appartenenti al Gruppo Volkswagen. Il brand Porsche aveva dichiarato da tempo la sospensione della produzione di alcuni modelli per l'aggiornamento al nuovo protocollo emissioni wltp, quindi non stupisce il -64,1% registrato ad ottobre. Colpisce invece la battuta di arresto di Audi, che ha visto le vendite ridursi del ...

Alfa Romeo Giulietta Sprint Bertone : un esemplare del 1956 venduto all'asta

Alfa Romeo 166 - I 20 anni dell'ultima ammiraglia del Biscione FOTO GALLERY : Non era facile sostituire un modello come lAlfa Romeo 164, la più sportiva delle berline nate dalla piattaforma Tipo 4, le ultime ammiraglie della prima Repubblica. Eppure la 166, di cui ripercorriamo la storia e le caratteristiche nella nostra galleria di immagini, si è sempre mostrata degna della sua progenitrice, con motori da vera Alfa, eccellenti sospensioni e un invidiabile comportamento su strada. Inoltre, seguiva e interpretava con più ...

Per tutto il mese di novembre, Alfa Romeo propone vantaggi straordinari su tutta la Gamma B-Tech. Il piano finanziario Alfa Free 50/50 TAN 0% consente di mettersi al volante di Alfa Romeo Stelvio B-Tech con 25.000 euro, nessuna rata mensile e la libertà, dopo due anni, di scegliere se tenerlo o sostituirlo o restituirlo.

Alfa Romeo Giulia premiata in Germania : 'Siamo molto orgogliosi che Alfa Romeo Giulia abbia vinto per il secondo anno di fila nelle due categorie di importazione agli 'sport auto AWARD' - ha detto Roberta Zerbi, EMEA Region Head of Alfa ...

Alfa Romeo Giulia - la berlina italiana vince due prestigiosi riconoscimenti agli sport auto AWARD 2018 [FOTO] : I due modelli di Alfa Romeo Giulia si sono distinti anche nella classifica generale delle rispettive categorie, sbaragliando le rivali tedesche Una volta all’anno, il noto magazine tedesco di automobilismo “sport auto” chiede ai propri lettori, da sempre particolarmente attenti alle prestazioni, quali siano i loro modelli preferiti. L’esito degli “sport auto AWARD”, che tengono primariamente conto delle ...

Incentivi rottamazione auto novembre : Fiat Panda e Alfa Romeo Giulietta in offerta : I nuovi Incentivi rottamazione auto di Fiat e Alfa Romeo sono validi fino al prossimo 30 novembre e hanno in oggetto alcuni dei modelli più noti delle due case automobilistiche italiane, tra cui la Fiat Panda e l'Alfa Romeo Giulietta. Le offerte delle due aziende del nostro Paese vanno ad aggiungersi alle promozioni di Ford, Toyota e Opel [VIDEO], anche loro in scadenza entro la fine del mese. La quasi totalita' delle promo prevede ...