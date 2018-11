Alexa quali sono le domande più frequenti

Alexander Zverev - predestinato diventato “Maestro” : ora il salto di qualità negli Slam per aprire (davvero) una nuova era : Per molti queste Atp Finals – torneo che a marzo potrebbe essere assegnato a Torino – saranno ricordate come quelle del raccattapalle che, perdendo una pallina durante uno scambio, ha costretto il giudice di sedia a far ripetere un importante punto nel tie-break decisivo del secondo set nella semifinale contro Roger Federer. Per altri invece un passaggio inevitabile quanto atteso. Alexander Zverev domenica sera è ...