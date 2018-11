Al via sabato 1° dicembre la stagione dello sci in Valmalenco

L'aereo viaggia di sabato ma è il giorno del "riposo sabbatico" : è rissa in volo con ebrei ortodossi : Un gruppo di ebrei ortodossi israeliani, cosiddetti Haredì, ha scatenato una rissa a bordo di un aereo della compagnia El Al, a causa di una bufera di neve che si è abbattuta sull'aeroporto di New York, da cui L'aereo è partito in forte ritardo per colpa proprio della tempesta metereologica.Ma veniamo ai fatti. Per gli ebrei il sabato è il giorno del riposo sabbatico e per i dettami del loro credo è severamente vietato viaggiare in quella ...

Luminarie in via Condotti : accensione sabato 24 : Turner, società WarnerMedia, editore nel nostro paese dei canali kids Cartoon Network e Boomerang su piattaforma Sky, e dei canali Boing e Cartoonito sul DTT in joint-venture con RTI Mediaset, “illumina” il Natale a Roma grazie alla collaborazione stretta con l’Associazione Via Condotti. Il 24 novembre alle 17.30 verranno infatti accese in Via dei Condotti, Largo Goldoni, le CARTOON CHRISTMAS LIGHTS, le Luminarie natalizie ispirate ai top show ...

Sabato 17 novembre 2018 : stasera in tv La ragazza del dipinto - Pan - viaggio sull'isola che non c'e' - Paura in volo e I nuovi eroi : ... Italia 1, : Durante una notte magica, Peter, dodicenne orfano e ribelle, viene trasportato via nel magico mondo di Neverland. Qui, trovera' divertimenti e pericoli prima di scoprire il destino che ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA sabato 17 novembre : TRIONFO DI GIOVANNINI! Sci alpino : partenza rinviata : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 17 novembre). La stagione entra nel vivo, si preannuncia una giornata davvero molto ricca che aprirà a tutti gli effetti il 2018-2019 riservato alla neve e al ghiaccio. Ci sarà davvero da divertirsi e ce ne sarà per tutti i gusti, tante discipline in scena e divertimento assicurato per tutti gli appassionati che potranno gustarsi le gesta dei campioni più grandi. CLICCA ...

Ballando con le Stelle 2019 al via sabato 9 marzo : Milly Carlucci Con il lutto nel cuore (ha perso il papà, scomparso lo scorso 22 ottobre all’età di 91 anni), Milly Carlucci ha rimesso in moto la macchina di Ballando con le Stelle. La conduttrice, che nel giro di tre anni ha perso entrambi i genitori, si aggrappa al lavoro che, per sua fortuna, è tanto e faticoso quando si tratta di rimettere in pista lo show di cui è conduttrice e autrice dal 2005. “Come vuole che stia? Ho la ...

'Amici' - scelti i 19 concorrenti - sabato al via : Sono entrati 19 ragazzi nella scuola del talento di Maria De Filippi che inaugura la nuova stagione del talent show 'Amici', sabato 17 novembre alle ore 14.10 circa su Canale 5. La commissione ha scelto 7 ballerini e 12 cantanti. I Professori hanno assegnato solo due banchi, uno per il canto a Giordana Angi (maglia nera) e uno per il ballo a Miguel Chavez (maglia rossa) mentre tutti gli altri devono conquistarsi un posto in classe.--Sono ...

Napoli - sabato al via la fiera di San Gregorio Armeno ma resta la polemica sugli sgravi : Salvo il Natale. Arriva il via libera del Comune alla fiera di San Gregorio Armeno. sabato alle 18 è prevista l'inaugurazione. Ma non mancano le polemiche. Le associazioni dei maestri presepiai quest'...

Zecchino d'oro sempre più social : il via sabato. E per Natale c'è la Carrà : L'inossidabile Piccolo Coro Mariele Ventre dell'Antoniano di Bologna è al suo posto. Certe le faccette dei bimbi e i loro vestiti sono decisamente diversi da quelli dei loro 'papa' che accompagnavano ...

Sabato 10 novembre : al via la XVIII edizione del Premio 'Padre Pio da Pietrelcina' : Tanti i nomi dei premiati, persone provenienti dal mondo della cultura, dello sport, della politica, dello spettacolo, del mondo religioso, delle istituzioni civili e militari, della scienza, dell'...

Sanremo : sabato prossimo - seminario dal titolo 'La palma da datteri : un viaggio tra le sponde del Mediterraneo' : sabato prossimo 10 novembre alle ore 16.30 si terrà al Floriseum di Sanremo, in Corso Cavallotti 113, il 3° seminario del 2018 del ciclo 'Piante mediterranee: tra scienza e tradizione'. Il tema di questo seminario è: ' La palma da datteri: un viaggio tra le sponde del Mediterraneo'. Interverranno il Dr. Claudio Littardi, del Centro Studi e Ricerche per le Palme,...

Verissimo - Silvia Toffanin salva : la puntata di sabato 3 novembre andrà in onda ma senza Fabrizio Corona : Malgrado i danni causati dal maltempo, che hanno coinvolto anche la conduttrice di Verissimo , Silvia Toffanin , la puntata del talk-show di sabato 3 novembre andrà in onda senza particolari problemi. ...

