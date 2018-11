Al Rome-Med Conte avverte Bruxelles | Non è in gioco il futuro del Mediterraneo ma

Pozzilli. Giornata nazionale del Parkinson - gli specialisti del NeuRomed incontrano pazienti e familiari : Un paziente su 4 ha meno di 50 anni e il 10% ha meno di 40 anni, questo soprattutto perché oggi la scienza è in grado di porre una diagnosi ai primi sintomi, quando la malattia è ancora in fase molto ...

Rome-Med - l'Italia alla corte di Lavrov : Sarà pure che "l'amico Giuseppe" è nel cuore di Donald Trump. E sarà pure vero che le bordate anti-Bruxelles del duo Salvini&Di Maio piacciano tanto all'inquilino della Casa Bianca. Tutto questo sarà pur vero, fatto sta, però, che quando dalla mozione degli affetti si passa alla geopolitica e alla diplomazia degli affari, allora il governo gialloverde più che a Washington guarda a Mosca. L'ennesima ...

Rome-Med - Moavero fa l'anti-Salvini : "Di fronte ai migranti economici non si deve essere ottusamente chiusi" : Da Palermo a Roma. Cambiano le città, ma il filo conduttore che le lega è lo stesso: il Mediterraneo. Dalla Conferenza per la Libia alla quarta edizione di "Rome MED- Mediterranean Dialogues"- il meeting internazionale promosso dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale e dall'ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) apertosi oggi al Grand Hotel Parco dei Principi, nel cuore della capitale - ...

Alluvioni senza precedenti in Arabia Saudita - il deserto è completamente allagato - auto e dRomedari sono sommersi dalle acque : vittime e distruzione [FOTO e VIDEO] : 1/7 ...

Gli sviluppatori di Rome Total War annunciano le edizioni definitive di Napoleon - Medieval II ed Empire : Creative Assembly ha oggi annunciato nuove edizioni definitive per tre dei suoi titoli strategici - Empire: Total War, Napoleon: Total War e Medieval II: Total War. Queste nuove edizioni includeranno tutti i DLC e gli expansion pack, per ore e ore di gameplay che attenderanno i fan della serie. Inoltre, i giocatori che hanno già acquistato questi titoli su Steam, potranno scaricare il DLC gratuitamente. A proposito di Total War: EmpireRead ...

Vieni da me - Sabrina Paravicini di Un medico in famiglia : ‘Mio figlio con la sindRome di Asperger’ : Una sindrome diagnosticata quando il bambino aveva solo 2 anni e una madre che non si dà per vinta, abbandona la carriera e si concentra su di lui. Ospite a Vieni da me è l’attrice Sabrina Paravicin, conosciuta al grande pubblico per aver interpretato Jessica l’infermiera della ASL dopo lavorava Lele, per parlare della sindrome di Asperger che ha colpito suo figlio Nino. La Paravicini ha raccontato l’esperienza con il figlio Nino, al quale ...

Salute : NeuRomed - ingiustificato allarmismo contro il consumo moderato di alcol : Il concetto che il consumo di alcol, anche a dosi moderate, sia comunque dannoso per la Salute “non trova riscontro se si procede a un’analisi dei dati scientifici approfondita e senza pregiudizi“. Lo scrivono, in una lettera pubblicata sulla rivista ‘Lancet’, Giovanni de Gaetano, direttore del Dipartimento di Epidemiologia e prevenzione dell’Irccs Neuromed di Pozzilli (Isernia), Simona Costanzo, ricercatrice dello stesso ...

Medvedev - compRomessi o la Libia esplode : ANSA, - MOSCA, 13 NOV - Tutte le parti in Libia devono raggiungere un "compromesso" altrimenti la situazione esploderà di nuovo. Lo ha detto il premier russo Dmitri Medvedev alla conferenza di Palermo.

Surface AndRomeda : il mercato dei pieghevoli è il nostro futuro? | [LA VOCE DEL POPOLO] : Dopo un mese di stallo dall’ultima uscita, ritorna la rubrica che più vi fa chiacchierare, con un argomento che, soprattutto negli ultimi giorni, complice l’annuncio di Samsung Infinity Flex, ci ha fatto discutere molto: il mercato dei dispositivi pieghevoli. Come ormai tutti voi saprete, Microsoft sembra voler dire la sua in questo nuovo settore, e Surface Andromeda, sembrerebbe essere il candidato numero uno per ritagliarsi un ...

Mass Effect AndRomeda si aggiunge alla lista dei giochi Xbox One X Enhanced : Oggi, 7 novembre, si festeggia l'N7 Day e anche se non sembra che avremo presto un nuovo gioco della serie Mass Effect visto l'imminente arrivo di Anthem, il giorno celebrativo per il franchise iconico di BioWare ha riservato comunque una sorpresa.Come segnala Comicbook, quando un gioco diventa "Xbox One X Enhanced", significa che è stato revisionato visivamente e in termini di prestazioni per la console premium di Microsoft. Molti titoli più ...