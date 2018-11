Akrasia | cos’è e perché ti rende infelice

dilei

(Di sabato 24 novembre 2018) Si chiamaed è il meccanismo psicologico che ti sta rovinando la vita.è un termine greco che indica “debolezza di volontà” e “incapacità di agire” secondo la ragione. Ne soffrono moltissime persone anche se non lo sanno, si tratta infatti della tendenza a rimandare sempre alcune attività importanti anche se si ha la consapevolezza che, svolgendole, si raggiungerà il proprio obiettivo. L’atteggiamento è diffuso particolarmente fra gli studenti, ma non solo.Soffriamo diquando diciamo che vogliamo perdere qualche chilo, ma rimandiamo la dieta a domani. Quando adocchiamo un’offerta di lavoro interessante, ma scegliamo di non inviare subito il curriculum. Quando conosciamo perfettamente la data di un esame importante, ma decidiamo consapevolmente di non metterci sui libri.In sostanza questo termine greco indica la tendenza ...