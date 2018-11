Agguato nel Foggiano | ucciso pregiudicato

Paura nelle ultime ore - Agguato ad un calciatore : aggressione razzista - attaccante picchiato [NOME e DETTAGLI] : Episodio shock nelle ultime ore e che ha sconvolto il mondo del calcio, un calciatore è stato infatti accerchiato ed aggredito brutalmente, era appena uscito dall’allenamento e stava tornando a casa. Stiamo parlando di Amir Gassama, calciatore del Gragnano, originario della Guinea. Alcuni ragazzi lo hanno avvicina in piazza Carlo III e hanno cominciato a colpirlo senza motivo, prima un pugno al volto poi un calcio allo stomaco. Il ...

Kenya - Agguato nel centro commerciale : rapita una volontaria milanese di 23 anni : Silvia Romano è stata sequestrata durante l'attacco a un centro commerciale a 80 chilometri da Malindi. Ferite persone, tra cui bambini, uno è grave. I sospetti sugli Shebab

Agguato nella stazione di servizio : gambizzato militare - s'indaga nella sua vita privata : CASALNUOVO - gambizzato un uomo, 30 anni circa, nell'area del distributore di benzina in via Fulichito nel quartiere periferico di Casarea a Casalnuovo. È successo oggi in tarda mattinata, A.E., ...

Agguato nell'area di servizio - ucciso a 26 anni come un boss : Il corpo senza vita di un ragazzo di 26 anni è stato ritrovato questa mattina in viale Europa, zona Aversa Nord. Il cadavere si trova dentro una Fiat Panda con targa italiana,...

Spari e Agguato nel quartiere Aler : torna le guerra per lo spaccio : L'assalto avviene alle dieci e mezza di sabato sera. Via delle Mimose a Rozzano si trova nel pieno del quartiere Aler, zona popolare ma anche popolosa. Specie nel fine settimana. L'allarme dei ...

Grande Fratello Vip - la Marchesa d'Aragona e l'Agguato a Francesco Monte : Cecilia Rodriguez entrerà nella casa : Cecilia Rodriguez tornerà nella casa del Grande Fratello Vip . A svelare il suo ruolo è proprio la Marchesa d'Aragona che, parlando con Elia Fongaro e Fabio Basile , ha rivelato che è stata proprio ...

Raffaele Perinelli - il calciatore morto figlio di un camorrista ucciso in un Agguato. 'Ma lui aveva scelto un'altra strada' : Raffaele Perinelli, il ragazzo ucci so con una con una coltellata la scorsa notte a Napoli era figlio di un camorrista . Suo padre, Giuseppe Perinelli, è stato ucciso in un agguato nel 2003. Raffaele ...

Mariglianella - Agguato in piazza : minorenne ferito da due killer su scooter : Sparatoria in piazza a Mariglianella. ferito un minorenne, un 17enne. Almeno 5 i proiettili esplosi. Il ragazzo è stato colpito a una gamba da due killer arrivat in scooter. Erano all'incirca le 23.30 ...

Agguato nelle campagne di Copertino - in manette il quarto componente della banda - : Si chiude il cerchio sui presunti autori dell'aggressione dello scorso 2 ottobre, nei confronti di Paolo Panzanaro, 44enne di Veglie. Dopo l'arresto nella giornata di mercoledì di Bruno Guida, 42enne ...

Aggrediscono un 44enne e per intimorirlo sparano alcuni colpi di pistola. Agguato nelle campagne di Copertino - : Un vero e proprio Agguato quello avvenuto, intorno alle 11.00 nelle campagne di Copertino, al confine di Leverano. Quattro persone sono arrivate vicino ad una casa rurale, non lontano da un caseificio ...

Napoli choc - Agguato nella notte al Plebiscito : 20enne ferito a colpi di pistola : Un 20enne del quartiere Mercato è giunto alle 5 circa di questa mattina al pronto soccorso dell'ospedale dei Pellegrini con una ferita d'arma da fuoco a una gamba. Il giovane ha...