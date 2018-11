: Agguato nel Foggiano,1 morto e 2 feriti - TelevideoRai101 : Agguato nel Foggiano,1 morto e 2 feriti - NotizieIN : 13:50 | Agguato nel Foggiano: ucciso un pregiudicato, due feriti -

Gruppo di fuoco in azione a San Severo, nel, in un salone di barbiere. Nel mirino dei killer Michele Russi, detto "Coccione",con precedenti penali. Per lui non c'è stato scampo: sono stati sparati una cinquantina di colpi, che hanno ferito anche altre due persone tra cui il barbiere, testimone incolpevole dell'.(Di sabato 24 novembre 2018)