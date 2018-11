Agenzie Usa contro Trump : l’effetto serra entro il 2100 cancellerà il 10% del Pil americano : New York - Inondazioni, incendi, siccità, malattie, crolli. Il cambiamento climatico costera' caro, molto caro agli Stati Uniti se non correranno ai ripari. In una smentita indiretta...

Usa - via libera Agenzie a carne sintetica : ANSA, - ROMA, 19 NOV - Via libera negli Usa alla vendita della carne sintetica, ottenuta a partire da colture cellulari. In un comunicato congiunto il dipartimento per l'agricoltura statunitense, Usda,...