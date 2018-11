Accordi&Disaccordi | Pier Luigi Bersani su Nove | “Renzi fa il contrario di quel che

ilfattoquotidiano

(Di sabato 24 novembre 2018), ospite di “Accordi&Disaccordi”, in onda sualle 22.45 tutti i venerdì dopo “Fratelli di Crozza”, non vede un futuro roseo di fronte al Partito democratico. “Matteo Renzi non farà correnti, male che vada restituisce la tessera del Pd. Che mi diceascoltando tutto questo?”, chiede Andrea Scanzi che conduce il programma insieme a Luca Sommi. “Renzi fa ildiche dice, ha sempre fatto così”, risponde l’ex presidente del Pd”. “Lei tornerebbe mai nel Partito democratico?”, domanda Sommi. “Bisogna fare una roba nuova”, è la conclusione di. “Quindi il Pd è finito?”, insiste Sommi. L’ex ministro dello Sviluppo economico del governo Prodi è sicuro: “Io penso che da solo il Partito democratico non può farcela, perché ha dentro questa ...