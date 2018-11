Accordi&Disaccordi | Pier Luigi Bersani su Nove | “Che musicista vorrei essere? Bruce

Accordi& ;Disaccordi - Pier Luigi Bersani su Nove : “Non c’è nessun ritorno al fascismo - questa è una destra nuova” : nessun ritorno al fascismo con il governo giallo-verde per Pier Luigi Bersani , ospite di “ Accordi&Disaccordi ”, in onda su Nove alle 22.45 tutti i venerdì dopo “Fratelli di Crozza”. “Lei vede un ritorno al fascismo ?”, chiede Luca Sommi che conduce il programma insieme ad Andrea Scanzi. “Rispondo sempre con una battuta: se ci fosse il fascismo arriverebbero i treni in orario – spiega l’ex ...

Accordi&Disaccordi - Pier Luigi Bersani su Nove : “Renzi fa il contrario di quel che dice - il Pd da solo non può farcela” : Pier Luigi Bersani, ospite di “Accordi&Disaccordi”, in onda su Nove alle 22.45 tutti i venerdì dopo “Fratelli di Crozza”, non vede un futuro roseo di fronte al Partito democratico. “Matteo Renzi non farà correnti, male che vada restituisce la tessera del Pd. Che mi dice Bersani ascoltando tutto questo?”, chiede Andrea Scanzi che conduce il programma insieme a Luca Sommi. “Renzi fa il contrario di ...