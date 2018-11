A Roma al via corteo contro violenza donne | migliaia in piazza

Violenza contro le donne - al via la manifestazione a Roma : "Libere di scegliere" : Migliaia di donne in piazza della Repubblica. Tanti gli slogan e gli striscioni. In testa i centra antiViolenza

Kenya - la polizia : "Silvia Romano è viva" | Una taglia sulla testa dei rapitori : Gli inquirenti hanno offerto una ricompensa di 9mila dollari a chi fornirà informazioni sulla ragazza sequestrata

Silvia Romano - italiana rapita in Kenya. La polizia : “È viva. Non abbiamo dubbi” : Il segnale arriva da Noah Mwivanda, responsabile della polizia kenyana: “Silvia Romano è viva” ha detto il funzionario a ‘la Repubblica’, parlando della giovane cooperante milanese rapita martedì scorso da un gruppo di uomini armati dalla sede della Onlus Africa Milele, nel villaggio di Chakama, a 70 chilometri da Malindi. Mwivanda ha parlato di un commando di otto rapitori che poi si è diviso, mentre Silvia sarebbe stata ...

Kenya - la polizia : "Silvia Romano è viva" : Gli inquirenti hanno offerto una ricompensa di 9mila dollari a chi fornirà informazioni sulla ragazza sequestrata

Kenia - il capo della polizia : 'Silvia Romano è viva' - : "Si trova nella foresta, abbiamo la localizzazione e le impronte", ha detto Mwivanda citato da Repubblica. "Dovremmo essere in grado di trovare la giovane italiana nel più breve tempo possibile", ...

Gli sviluppi sulle ricerche di Silvia Romano : Sono state arrestate altre tre persone, e il capo della polizia locale ha raccontato alcune cose a Repubblica: i rapitori della volontaria italiana, però, non si sono ancora fatti vivi

Silvia Romano - la polizia : “È viva. Non abbiamo dubbi”. Identificati tre sospetti : “Ricompensa a chi dà informazioni” : “Silvia Romano è viva. Non abbiamo dubbi”. Così il comandante regionale della polizia di tutta la regione costiera del Kenya a Repubblica.it. Parole che fanno sperare i familiari della 23enne, volontaria in un’associazione marchigiana, rapita il 21 novembre a Chakama, villaggio a 80 km da Malindi. Per la sua sparizione in questi giorni sono state fermate 20 persone che hanno dato informazioni utili all’operazione. La ...

La polizia del Kenya : "Silvia Romano è viva" : "Silvia Romano è viva". Non ha dubbi Noah Mwivanda, comandante della polizia della regione costiera del Kenya. All'inviata di Repubblica ha riferito che la cooperante italiana rapita nella serata del 20 novembre a Chakama: "Si trova nella foresta, in mano a tre degli assalitori. Gli altri cinque sono scappati, e ne abbiamo perse le tracce. Di lei invece abbiamo la localizzazione e le impronte". La televisione Ntv Kenya ha inoltre riferito ...

Kenya - il capo della polizia : “Silvia Romano è viva” : Noah Mwivanda, capo della polizia Kenyana per i distretti costieri, ha rivelato che "Silvia Romano è viva": il sequestro sarebbe stato compiuto da otto uomini, che avrebbero poi consegnato la volontaria milanese a tre complici. Continuano le ricerche a tappeto anche nella foresta.Continua a leggere

Fiere : al via a Roma 'Mercato Mediterraneo' : Roma, 23 nov. (Labitalia) - Si è aperta oggi la seconda edizione di 'Mercato Mediterraneo: cibi/cu[...]

Kenya - rapita la volontaria italiana Silvia Romano/ 14 arresti - testimoni : 'Cercavano proprio lei' - IlSussidiario.net : Kenya, volontaria italiana Silvia Costanza Romano rapita da un commando armato: forse in mano ai miliziani di Al Shabaab. Il testimone: 'Gridava aiuto!'

Chi critica Silvia Romano non ha capito cosa vuol dire essere italiani : I commenti belluini al rapimento di Silvia Romano in Kenya mi hanno fatto capire quanto poco siano patriottici i sedicenti patrioti che berciano al grido “prima gli italiani!”. Sintetizzando, senza voler emulare Gramellini, la loro posizione più civile è che non vogliono sborsare soldi in tasse per

Marchisio : ''Silvia Romano la nostra meglio gioventù - ti aspettiamo presto'' : Claudio Marchisio , ora in forza allo Zenit San Pietroburgo è sempre vicino a quanto accade in Italia, nonostante abbia scelto di proseguire la sua carriera in Russia. Il calciatore ha lanciato un ...

Silvia Romano - a Natale non siamo tutti più buoni. L’odio contro la cooperante è solo un esempio : Una paziente mi racconta che un mese fa è stata avvicinata davanti a una farmacia da una persona che le ha chiesto denaro per comprare le medicine alla figlia. Lei gli ha dato 20 euro. Da quel giorno si trova quasi giornalmente quest’uomo lungo il percorso da casa al lavoro, che cerca di attaccare bottone e le chiede con insistenza altro denaro. La signora non è ricca, vive del suo lavoro di operaia: per cui alcune volte gli dà cinque euro, ...