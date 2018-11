A Milano in mostra le opere su carta del ‘900 dalla collezione Ramo

A Milano “Grandi fotografi per il Piccolo Principe” una mostra per celebrare i diritti dei bambini : A Milano il 23 Novembre aprirà per tre giorni la mostra "Grandi fotografi per il Piccolo Principe" per celebrare la Giornata Internazionale per i diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Nell'esposizione, organizzata dall'associazione Piccolo Principe Onlus, è possibile vedere le geniali immagini di alcuni fotografi di questi tempi: da Oliviero Toscani a Maria Vittoria Backhaus.Continua a leggere

L’unica mostra su Banksy in un museo è a Milano : Si terrà al Mudec fino ad aprile e analizza lo stile, la tecnica e il contenuto in 80 lavori del più famoso street artist al mondo

Un tram 'griffato' Lotto a Milano. La mostra maceratese promossa nel capoluogo lombardo : Raccoglie le opere che l'artista veneto ha creato per il territorio e poi disperse nel mondo o quelle che, per storia e realizzazione, hanno avuto forti legami con le Marche. Lorenzo Lotto. Il ...

Coop - 70 anni di valori in mostra alla Triennale di Milano : Coop, 70 anni di valori in mostra alla Triennale di Milano 16 novembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Il cielo d'inverno sopra Milano si colora di giallo e turchese. La mostra di Rocco Manzi all'asta per Lilt : ... ha operato a Milano a partire dalla seconda metà degli anni '80, esponendo poi anche a Bologna, Venezia e Modena e, successivamente, viaggiando e dipingendo in tutto il mondo. Dopo i suoi soggiorni ...

Annunciata la mostra su Jovanotti all’Area Pergolesi di Milano : tutti i dettagli dell’evento : La mostra su Jovanotti all’Area Pergolesi di Milano sta per prendere il via. Si tratta di Lorenzo Analogico/Digitale, con foto e video realizzati da Leandro Emede per Canon. L’esposizione avrà inizio alle ore 17 di sabato 17 novembre e continuerà per tutta la giornata di domenica, con un racconto per immagini che sarà capace di catturare l’attenzione dei fan e meno fan di Lorenzo Jovanotti pronti al rilascio del nuovo singolo ...

Artigianato : torna a Milano 'Artigiano in Fiera' - in mostra prodotti di 100 paesi : Milano, 6 nov. (Labitalia) - Artigiani di oltre cento paesi, dal 1° al 9 dicembre, saranno i prota[...]

Al MUDEC di Milano la mostra dedicata a Paul Klee : Al MUDEC di Milano fino al 3 marzo 2019 è in programma la mostra di uno degli artisti più rilevanti dell'astrattismo, Paul Klee Alle origini dell'arte . Questo evento è sostenuto dal Gruppo FS ...