vanityfair

: A Bali il resort (da sogno) che vieta i cellulari - TravellerItalia : A Bali il resort (da sogno) che vieta i cellulari - EXPERIENCETRIP1 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - 7rizandinikiki : Si comel ?? @ Holiday Inn Resort Bali Benoa -

(Di sabato 24 novembre 2018) Ayanaand SpaAyanaand SpaAyanaand SpaAyanaand SpaAyanaand SpaAyanaand SpaAyanaand SpaAyanaand SpaAyanaand SpaAyanaand SpaAyanaand SpaAlle Maldive c’è ilche se vuoi ti mette a disposizione un Instagram butler che ti segue per fare lo scatto perfetto da postare, a Milano è arrivato il ristorante dove paghi con i follower di Instagram, e ora c’è chi cambia completamente rotta: si tratta dell’Ayanaand Spa di, uno dei più lussuosi in Indonesia – e peraltro tra i più frequentati dai travel influencer – che ha pensato a un modo per invitare gli ospiti a disconnettersi e godersi pienamente la vacanza.Dalle 9 alle 5 del pomeriggio i clienti non possono portare smartphone o altri dispositivi elettronici (inclusi gli e reader) nella sua River Pool. E chi non ...