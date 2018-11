Yara Gambirasio | la Cassazione conferma | Il Dna è di Bossetti

Yara Gambirasio - la Cassazione : “Dna di Ignoto 1 è quello di Massimo Bossetti. È illogica l’ipotesi del complotto” : Non ci fu complotto e nessun dubbio che il Dna sugli indumenti di Yara Gambirasio appartenesse a Massimo Giuseppe Bossetti, “Numerose e varie analisi biologiche effettuate da diversi laboratori hanno messo in evidenza la piena coincidenza identificativa tra il profilo genetico di Ignoto 1, rinvenuto sulla mutandine della vittima, e quelle dell’imputato“. Lo scrive la Cassazione nella motivazioni della sentenza per il muratore di ...

"Massimo Bossetti non ha ucciso Yara Gambirasio"/ La moglie Marita Comi : "È innocente - non lo lascio" : "Massimo Bossetti non ha ucciso Yara Gambirasio". La moglie Marita Comi: "È innocente, non lo lascio, lo dico anche ai nostri figli".

Yara Gambirasio - ergastolo a Massimo Bossetti/ Le mosse della difesa a 7 giorni dal verdetto (Quarto Grado) : Yara Gambirasio, sette giorni fa la sentenza in Cassazione per Massimo Bossetti: per i tre gradi di giudizio è lui l'assassino. Lui continua a dirsi innocente.

Yara - dopo la sentenza Massimo Bossetti scrive alla famiglia Gambirasio : A pochi giorni dalla sentenza che scrive la parola fine al caso di Yara Gambirasio, Massimo Bossetti scrive una lettera ai familiari della 13enne di Brembate di Sopra. Secondo il suo difensore, l'avvocato Claudio Salvagni, la missiva sarebbe stata scritta prima della sentenza di Cassazione.

Caso Yara Gambirasio : Massimo Bossetti piange - "Voglio lavorare"/ Avvocato Salvagni : "Corte Strasburgo? Forse" : Sentenza Massimo Bossetti, il muratore in lacrime: "ergastolo? Voglio lavorare ora". Ultime notizie Caso Yara Gambirasio: Taormina contro la Cassazione, "errori gravi"

La Vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 15 ottobre : il caso di Yara Gambirasio - chi sarà in studio oggi? : Francesca Fialdini e Tiberio Timperi torneranno oggi a La Vita in diretta dopo una settimana sottotono, chi sarà in studio oggi e quali saranno i temi della puntata?

Massimo Bossetti condannato/ Famiglia Yara Gambirasio : "ora chiediamo l'oblio". Difesa "errore giudiziario" : Massimo Bossetti è stato condannato nei tre gradi di giudizio: è lui l'assassino di Yara Gambirasio. La Difesa parla di "errore giudiziario". Famiglia vittima chiede l'oblio.

Yara Gambirasio - Bossetti in carcere : "assassino"/ Ultime notizie - genetista : "emozione quando scoprì Ignoto1" : Yara Gambirasio, Bossetti: notte insonne dopo la sentenza. Ultime notizie, urla, lacrime e disperazione nel carcere di Bergamo, dopo la condanna definitiva all'ergastolo

