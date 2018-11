: Il Dna trovato su Yara è di Massimo Bossetti. La sentenza della Cassazione - HuffPostItalia : Il Dna trovato su Yara è di Massimo Bossetti. La sentenza della Cassazione - MediasetTgcom24 : Yara, Cassazione: 'Dna Ignoto 1 è di Bossetti' #Yara - NotizieIN : 'Yara, Dna di ignoto 1 è di Bossetti' -

"Numerose e varie analisi biologiche, effettuate da diversi laboratori, hanno messo in evidenza la piena coincidenza identificativa tra il profilo genetico di1, rinvenuto sugli indumenti della vittima, e quelle dell'imputato". Sono le motivazioni della Cassazione per la sentenza di Massimo, condannato all'ergastolo per l'omicidio diGambirasio, la 13enne di Brembate di Sopra (BG)), scomparsa nel novembre 2010 e poi trovata morta. L'evidenza scientifica ha "valore di prova piena", scrivono i giudici.(Di venerdì 23 novembre 2018)