X Factor | bagno di sangue per Fedez Via Renza | Naomi salva

X Factor è un bagno di sangue per Fedez. Via Renza - Naomi salva : A X Factor 12 arrivano gli inediti e se ne va Renza Castelli. La puntata che ha visto i 6 talenti rimasti entrare nel mercato discografico è stata un vero incubo per Fedez, con entrambe le sue ...

Bagno di folla per Asia Argento e Manuel Agnelli a Roma - arriva la rivincita dopo l’esclusione da X Factor 12 : Asia Argento e Manuel Agnelli a Roma mettono in pratica una piccola reunion dei giudici di X Factor 12 dopo l'esclusione dell'attrice 43enne a seguito dello scandalo Jimmy Bennett. La vera protagonista del red carpet di Roma è davvero Asia Argento, che solleva le braccia al cielo mimando Braccio di ferro in segno di forza. Una rivincita, per l'attrice, dal momento che il pubblico ha dimostrato di gradire in maniera particolare la sua ...