X Factor 12 | le pagelle musicali del quinto live con gli inediti

X Factor 2018 - LIVE SHOW/ Puntata degli inediti storta per Fedez. Le pagelle del 22 novembre - IlSussidiario.net : La quinta Puntata LIVE di X FACTOR 2018 era molto attesa per gli inediti e non ha sorriso a Fedez. Eliminata Renza Castelli. Le pagelle della serata

X Factor 2018 - le pagelle musicali del quinto live con gli inediti : Si conclude con uno scontro fratricida, il quinto live di X Factor 2018, che è stato anche la serata degli inediti per i concorrenti. Al ballottaggio finale sono infatti finite Renza e Naomi, entrambe della squadra di Fedez, che infatti chiede e ottiene il supporto dei colleghi per andare al tilt: alla fine, il pubblico salva Naomi ed elimina Renza, che quindi abbandona X Factor 12, mentre il suo giudice rimane in gara con un solo concorrente, ...

X Factor 12 - le pagelle musicali del quarto live : Giro di boa per i concorrenti, che nel quarto live di XF12 si sono giocati la possibilità di passare il turno e accedere alla puntata in cui presenteranno gli inediti. La quarta puntata in diretta dall’Arena si è conclusa con l’eliminazione dei Seveso Casino Palace, non prima di aver decretato il vincitore morale della serata. Che è stato inequivocabilmente Anastasio: il poeta moderno del team della Maionchi ha dato prova di saper ascoltare e ...

X Factor 2018 - LIVE SHOW/ Eliminati e pagelle : Seveso Casino Palace migliori della prima manche - IlSussidiario.net : X FACTOR 2018, quarta puntata LIVE SHOW. I Seveso Casino Palace son stati Eliminati, ma sono stati i migliori della prima manche

X Factor 12 - le pagelle musicali del terzo live : L’emozione è sicuramente l’amica-nemica degli artisti, soprattutto per quelli emergenti: probabilmente è questo il motivo principale per cui, finora – ma siamo appena al terzo live show – le performance dei talenti di X Factor 12 sono sempre un po’ al di sotto delle aspettative. Ma, come si suol dire, se sono rose fioriranno: la strada verso la finalissima al Forum di Assago è ancora lontana e di tempo per crescere ...

Anastasio e Bowland superlativi - male Emanuele. Le pagelle del terzo live di XFactor : I concorrenti Naomi, 5,5,: Dice che si divertirà 'a cantare la libertà come fanno le donne dei vicoli di Napoli' e mentre si tenta di capire guardando fuori dalla finestra se il mondo non si sia ...

Martina e Anastasio da 9 nella prima serata live di XFactor 2018. Le pagelle : Questo farebbe ridere su qualsiasi palco del mondo, figuriamoci su quello di un talent televisivo. A dispetto di ciò che sostiene il loro giudice, spiace tanto, ma tutta questa autenticità non la si ...

X Factor 2018 - le pagelle alla prima serata dei live : Fedez sottotono - Lodo Guenzi spaesato al posto di Asia Argento : X Factor è tornato con un’edizione (perlomeno al debutto) un po’ sottotono. Non c’è più Asia Argento, salutata a inizio trasmissione da Cattelan, ma Lodo Guenzi. Il “biondino” de Lo Stato Sociale si è mostrato un po’ spaesato al suo debutto come giurato. Non ha i tempi televisivi e cerca di compensare parlando, parlando e ancora parlando, diventando assai prolisso. Ogni occasione è buona per citare termini tecnici e nomi ...

X Factor 2018 - LIVE SHOW ELIMINATO E PAGELLE/ Under Uomini al top - grandi dubbi sui Gruppi (prima puntata) : X FACTOR 2018, prima puntata LIVE SHOW: le PAGELLE con i top e i flop della serata che ha visto l'eliminazione di Matteo Costanzo. Sherol e Luna non tradiscono le attese(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 08:49:00 GMT)

X Factor 2018 - Live Show Eliminato e Pagelle/ Prima puntata : Luna e Sherol non tradiscono le attese : X Factor 2018, Prima puntata Live Show: le Pagelle con i top e i flop della serata che ha visto l'eliminazione di Matteo Costanzo. Sherol e Luna non tradiscono le attese(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 07:00:00 GMT)

X Factor 2018 - LE PAGELLE HOME VISIT/ La squadra di Mara Maionchi favoritissima con Leo Gassman e Anastasio : Tutte le scelte dei giudici di X FACTOR 2018 in vista del live show: Camilla delude, Anastasio stupisce e va avanti. Asia Argento ha lasciato il posto a Lodo Guenzi per guidare le band.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 09:16:00 GMT)

X Factor 2018 - le pagelle Home Visit/ Le scelte per il live show : Ilaria flop - Anastasio boom : Tutte le scelte dei giudici di X Factor 2018 in vista del live show: Camilla delude, Anastasio stupisce e va avanti. Asia Argento ha lasciato il posto a Lodo Guenzi per guidare le band.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 07:08:00 GMT)