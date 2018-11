Wsj | Usa fanno pressione su alleati | Boicottate Huawei

USA : Wsj - autorità si preparano a procedere contro Assange : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Usa - Wsj : 5.200 soldati a confine Messico : 23.32 Il dipartimento della difesa ha annunciato che invierà 5.200 soldati alla frontiera con il Messico in vista dell'arrivo della carovana di migranti centroamericani, confermando così le anticipazioni del Wall Street Journal. Il gen. Terrence O'Shaughnessy ha riferito ai reporter che 800 militari sono già in viaggio e che il resto delle truppe sarà alla frontiera entro la fine della settimana.

Wsj - Usa invieranno 5000 soldati a confine col Messico

Migranti : Wsj - pronta a partire nuova carovana verso Usa : Una seconda carovana di Migranti si sta formando sull'onda di quella già arrivata in Messico con l'obiettivo di varcare i confini degli Stati Uniti. Lo scrive il Wall Street Journal, segnalando che ...

USA : Wsj - Facebook ha trattato con banche per dati utenti