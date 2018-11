Woods vs Mickelson | a Las Vegas il match del secolo da 9 milioni di dollari

Golf – Tiger Woods vs Phil Mickelson : il 23 novembre a Las Vegas va in scena “Il match del secolo” : Sull’erba dello Shadow Creek Golf Course di Las Vegas, Nevada, Tiger Woods e Phil Micelson si affronteranno con in palio 9 milioni di dollari: l’incontro è già stato denominato il “match del secolo” Tiger Woods contro Phil Mickelson. Il “match del secolo”, come lo ha pomposamente definito la stampa americana, si svolgerà il 23 novembre allo Shadow Creek Golf Course di Las Vegas in Nevada. Un match play su 18 buche ...