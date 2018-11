What Men Want | Taraji P Henson nel nuovo trailer del film

Junior Eurovision Song Contest domenica su Rai Gulp. Marco e Melissa cantano What Is Love (video) - commenta Federica Carta : I rappresentanti italiani dello Junior Eurovision Song Contest domenica 25 novembre alle 15.20 su Rai Gulp, andrà in onda la sedicesima edizione dello Junior Eurovision Song Contest, il concorso canoro riservato ai ragazzi dai 9 ai 14 anni di tutta Europa. La Rai è in gara con Marco Boni e Melissa Di Pasca. #LightUp è lo slogan scelto per la nuova edizione dello JESC che si svolgerà alla Minsk Arena di Minsk in Bielorussia. Saranno 20 i paesi in ...

WhatsApp si trasforma : in arrivo il nuovo rivoluzionario aggiornamento della chat più utilizzata : Tra le chat e le app più diffuse, WhatsApp è sicuramente tra quelle che per prime hanno sempre adottato le nuove tecnologie appena uscite sul mercato. I suoi utenti sono dunque abituati ad avere sempre il meglio e a stare al passo coi tempi. Anzi, a volte anche un passo avanti. E l’equipe che ha sviluppato la piattaforma non intende abbassare il tiro: a breve, forse già nei primi mesi, ci sarà una rivoluzione radicale nella funzione di ...

WhatsApp introduce il ranking - al momento solo su iOS ma presto anche su Android : WhatsApp lancia su iOS la funzione ranking, al momento solo su iOS ma prossimamente anche su Android, per scoprire i contatti con cui ci sono maggiori interazioni. L'articolo WhatsApp introduce il ranking, al momento solo su iOS ma presto anche su Android proviene da TuttoAndroid.

Come richiedere l’aggiornamento beta WhatsApp per iPhone : guida e limitazioni : L'aggiornamento beta WhatsApp per iPhone si è riaperto a tutti gli user nelle scorse ore. Il programma di sperimentazione è stato disponibile per qualche tempo salvo poi essere richiuso, probabilmente, per il gran numero di richieste pervenute. Qual è tuttavia la modalità di richiesta per tentare la partecipazione alla fase di test dell'applicazione di messaggistica, non appena questa verrà nuovamente resa attiva? Come è noto a molti, chi ha ...

Alla ricerca di sticker WhatsApp - una nuova funzione in aggiornamento su Android : Tutti pazzi per gli sticker WhatsApp che hanno iniziato a pervadere le chat singole e di gruppo dell'applicazione di messaggistica. Seppure la novità sia giunta solo a fine ottobre, sono in molti a non poter più fare a meno degli adesivi ed è per questo che non pochi sono costantemente Alla ricerca di nuove soluzioni da condividere con amici e parenti. Qualche giorno fa, abbiamo riportato una lista più che esaustiva di nuovi sticker WhatsApp, ...

Aggiornamenti Meteo Tramite Whatsapp : Rete Meteo Amatori ha attivato un servizio di messaggistica istantanea utilizzando la piattaforma “Whatsapp”. Ognuno dei nostri utenti, dotato di smartphone con installato la suddetta applicazione, potrà ricevere gratuitamente: Aggiornamenti e informazioni a livello Meteorologico, iniziative ed attività.. I messaggi saranno inviati in modalità “Lista broadcast” che permette di inviare messaggi a più destinatari contemporaneamente, così che ...

Rilasciato l'aggiornamento WhatsApp : dallo spot allo sticker - ora l’evoluzione è completa : Mark Zuckerberg ha ufficializzato la pubblicità, in arrivo l’anno prossimo. Ma da mesi la piattaforma, nata per comunicare in modo essenziale, sta mutando pelle. Gli adesivi appena lanciato sono solo l’ultimo pezzo di un prodotto irriconoscibile rispetto agli inizi

WhatsApp introduce nella beta la possibilità di rispondere privatamente ai messaggi di gruppo : WhatsApp ha attivato una nuova funzione nella versione beta, chiamata "Rispondi in privato" per rispondere ai messaggi inviati nei gruppi. L'articolo WhatsApp introduce nella beta la possibilità di rispondere privatamente ai messaggi di gruppo proviene da TuttoAndroid.

Gruppi WhatsApp meno caotici con il prossimo aggiornamento : anticipazioni beta 2.18.335 : Le beta WhatsApp hanno il grandissimo merito di darci sempre delle anticipazioni molto interessanti per quanto riguarda gli aggiornamenti che in futuro toccheremo con mano attraverso la stessa app. E così, se in questi giorni ci siamo soffermati soprattutto sulla questione stickers, come avrete percepito anche dal nostro recentissimo articolo con alcune utili istruzioni per tutti sull'argomento, oggi 1 novembre occorre analizzare sfaccettature ...

WhatsApp ha finalmente introdotto gli sticker : L’ultimo aggiornamento di WhatsApp contempla finalmente il supporto per gli sticker su Android e iOS. La società ha rilasciato questa nuova funzionalità dopo mesi di test interni. Ora funziona senza problemi, ma il lancio potrebbe essere graduale quindi leggi di più...

Gli adesivi arrivano finalmente su WhatsApp Beta : ecco come funzionano : Dopo una lunghissima attesa sono finalmente in rollout gli adesivi per WhatsApp, che vi permetteranno di dare nuova vita ai vostri messaggi. L'articolo Gli adesivi arrivano finalmente su WhatsApp Beta: ecco come funzionano proviene da TuttoAndroid.

Finalmente! WhatsApp - grande novità : arriva il ‘vacation mode’. A cosa serve. Una funzione che sarà molto apprezzata dagli utenti : È lo strumento che stressiamo più di ogni altro (ma anche viceversa, probabilmente) e a volte anche lui, si fa per dire, ha bisogno di qualche attimo di “ferie”. Insomma, anche il cellulare ha bisogno di riposo e WhatsApp pensa a una nuova funzione. Si chiama “Vacation Mode”, modalità vacanze, serve a “staccare” dai contatti indesiderati per un periodo scelto, annullando totalmente le notifiche e silenziando chat e gruppi ...

Whatsapp - rilasciato l’aggiornamento che supporta il display di iPhone XS Max : E’ stato da poco rilasciato su App Store l’aggiornamento di Whatsapp che finalmente, dopo un mese dalla commercializzazione dei nuovi iPhone, supporta l’enorme schermo di iPhone XS Max. L’app adesso anche sull’iPhone con lo schermo leggi di più...

Tre novità certe con l’aggiornamento WhatsApp 2.18.100 per iPhone oggi 22 ottobre : Ci sono ulteriori novità da prendere in considerazione oggi 22 ottobre per quanto riguarda WhatsApp, in particolare a proposito dello sviluppo di quella che resta l'app più popolare in Italia. Dopo aver preso in esame alcune anticipazioni la scorsa settimana, relativamente alle novità che siamo destinati a toccare con mano con le prossime release della nota applicazione (per ulteriori approfondimenti vi rimando all'apposita pagina), stavolta ...