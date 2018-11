Wall Street | titoli FAANG | il migliore è fuori dal mercato orso

Wall Street chiude in forte calo con gli energetici - Dj -0 - 7% : New York, 23 nov., askanews, - La seduta a Wall Street è finita in calo a causa dello scivolone del petrolio, che ha trascinato al ribasso i titoli energetici. Dopo la pausa di ieri dovuta al Giorno ...

Wall Street termina la settimana in territorio negativo : Giornata a mezzo servizio per la Borsa di New York , che ha già ultimato le contrattazioni in anticipo, alle 13 ora locale, le 19 in Italia, rispetto all'orario consueto per il Black Friday. Dopo la ...

Wall Street apre in rosso nel giorno del Black Friday : La Borsa di New York riapre i battenti dopo il Thanksgiving Day e avvia le contrattazioni segnando variazioni negative. Previsti volumi di scambio ridotti: oggi la seduta terminerà in anticipo per il ...

Wall Street Journal - gli Usa contro Huawei : la richiesta ai Paesi alleati di non usare i loro dispositivi : Huawei è utilizzato in oltre 170 Paesi del mondo: «Serviamo 46 dei primi 50 operatori mondiali, aziende di Fortune 500 e centinaia di milioni di consumatori. Ci scelgono perché si fidano pienamente».

Wall Street orsi e tori - la direzione che prenderà il mercato : Ma ciò nonostante, data la forza attuale dell' economia degli Stati Uniti , in realtà l'attuale livello del costo del denaro è ancora inferiore a quello che dovrebbe essere in realtà.

Borsa : Europa chiude in rosso senza faro Wall Street - Milano -0 - 7% : ... si cerca di capire se ci siano margini di dialogo sulla manovra, anche alla luce delle timide aperture del ministro dell'Economia Tria durante il question time al Senato , commentando la manovra, ha ...

Wall Street chiusa per il Thanksgiving Day : Giornata di pausa per Wall Street , che oggi resterà chiusa per la festività nazionale del Ringraziamento o Thanksgiving Day, per riavviare domani le contrattazioni con un'orario ridotto . La borsa di ...

Dazi auto - Wall Street Journal : Trump punta a trattative dirette con ceo delle case tedesche : NEW YORK - Apparentemente insoddisfatto dalla lentezza dei negoziati commerciali con l'Unione Europea, Donald Trump sta pensando di invitare alla Casa Bianca i Ceo dei tre principali produttori...

Wall Street chiude sotto massimi intraday - domani Thanksgiving : New York, 21 nov. , askanews, - La seduta a Wall Street è finita lontano dai massimi intraday tanto che il Dow Jones Industrial Average ha chiuso appena sotto la parità. Gli indici hanno perso slancio ...

Riesce il rimbalzo a Wall Street : La Borsa di New York viaggia ancora positiva a metà seduta e continua il rimbalzo dopo le forti perdite di inizio settimana. Segno più per tutti e tre i principali indici a stelle e strisce. Bene ...

Si riaccende Europa con Wall Street. No Ue a manovra già scontato : ...14 sul biglietto verde, mentre i tradaer si interrogano sulle future mosse della Fed, che hanno indicato potenziali ostacoli per l'economia americana nell'anno a venire, In più Oltreoceano Market ...