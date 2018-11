Wall Street orsi e tori - la direzione che prenderà il mercato : Ma ciò nonostante, data la forza attuale dell' economia degli Stati Uniti , in realtà l'attuale livello del costo del denaro è ancora inferiore a quello che dovrebbe essere in realtà. La fase di bull ...

Borsa : Europa chiude in rosso senza faro Wall Street - Milano -0 - 7% : ... si cerca di capire se ci siano margini di dialogo sulla manovra, anche alla luce delle timide aperture del ministro dell'Economia Tria durante il question time al Senato , commentando la manovra, ha ...

Wall Street chiusa per il Thanksgiving Day : Giornata di pausa per Wall Street , che oggi resterà chiusa per la festività nazionale del Ringraziamento o Thanksgiving Day, per riavviare domani le contrattazioni con un'orario ridotto . La borsa di ...

Dazi auto - Wall Street Journal : Trump punta a trattative dirette con ceo delle case tedesche : NEW YORK - Apparentemente insoddisfatto dalla lentezza dei negoziati commerciali con l'Unione Europea, Donald Trump sta pensando di invitare alla Casa Bianca i Ceo dei tre principali produttori...

Wall Street chiude sotto massimi intraday - domani Thanksgiving : New York, 21 nov. , askanews, - La seduta a Wall Street è finita lontano dai massimi intraday tanto che il Dow Jones Industrial Average ha chiuso appena sotto la parità. Gli indici hanno perso slancio ...

Riesce il rimbalzo a Wall Street : La Borsa di New York viaggia ancora positiva a metà seduta e continua il rimbalzo dopo le forti perdite di inizio settimana. Segno più per tutti e tre i principali indici a stelle e strisce. Bene ...

Si riaccende Europa con Wall Street. No Ue a manovra già scontato : ...14 sul biglietto verde, mentre i tradaer si interrogano sulle future mosse della Fed, che hanno indicato potenziali ostacoli per l'economia americana nell'anno a venire, In più Oltreoceano Market ...

Perché a Wall Street i giganti del tech hanno bruciato 945 miliardi : (Foto: Wikimedia) Non se la passano bene i titoli del settore tecnologico a Wall Street. Tanto che si parla sempre più spesso di un mercato in zona orso, ovvero l’area in cui le azioni scendono drasticamente. Negli ultimi mesi i giganti tecnologici Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Alphabet – cosiddetti Faang – hanno complessivamente bruciato in borsa qualcosa come 945 miliardi di dollari. Rispetto ai valori massimi raggiunti tra il giugno e il ...

Casa Bianca vede boom economico - big Wall Street recessione : Kudlow ha quindi smentito un'analisi, pubblicata ieri da Goldman Sachs, secondo cui l'anno prossimo l'economia Usa metterà il freno a mano. Ricevi aggiornamenti su Casa Bianca vede boom economico, ...

L'estate infinita del Nikki Beach strizza l'occhio a Wall Street : Nato nel 1998, esattamente venti anni fa, oggi Nikki Beach è una sorta di mega brand globale dei locali da spiaggia: se ne contano 19 in tutto il mondo, di cui 15 stabilimenti e 4 hotel,, dalla ...

Azionario asiatico paga ancora tonfo Wall Street. Dow Jones azzera guadagni 2018 : L'indice Nikkei 225 della borsa di Tokyo ha chiuso la sessione in calo dello 0,35% a 21.507,54 punti, recuperando comunque terreno rispetto ai minimi intraday, quando aveva perso più dell'1%. ...

A Wall Street tonfo Dow Jones del 2 - 21% - in fumo 421 mld : Roma, 20 nov., askanews, - Scivolone di Wall Street. L'indice Dow Jones al termine delle contrattazioni accusa un calom del 2,21% mentre il Nasdaq cede l'1,70%. L'indice S&P 500 accusa un calo dell'1,...