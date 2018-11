Volley | Mondiali per Club | lunedì al via con Civitanova e Trento

Volley femminile - Nations League 2019 : l’Italia giocherà un tappa a Perugia - azzurre in campo dopo i Mondiali : L’Italia giocherà a Perugia una tappa della Nations League 2019 di Volley femminile. La notizia arriva direttamente da Peppino Lomurno, Presidente del CR Umbria che si è esposto in una dichiarazione rilasciata al Corriere dell’Umbria: “Si tratta di un evento senza precedenti per la città e per l’intera regione perché non parliamo di giovanili ma di prima squadra. Quella squadra che ha fatto sognare milioni di italiani ...

Volley - l'onda lunga dei Mondiali. Ora l'Italia rivuole la Champions : Sei squadre mai così piene di stelle: uomini a secco dal 2011 ma di nuovo in pole, donne con tutte le big azzurre Retroscena Dalle Nazionali ai club, dai Mondiali alla Champions League: i protagonisti,...

Volley - aggiornati i ranking mondiali : Italia terza al maschile - azzurre ottave. Guidano Brasile e Serbia : La FIVB ha rivelato i nuovi ranking internazionali, aggiornati al termine dei mondiali di Volley che si sono disputati tra settembre e ottobre. Al maschile il Brasile conserva la prima posizione con 15 punti di vantaggio sugli USA, l’Italia risale in terza posizione e scavalca la Polonia di quattro punti. I Campioni del Mondo scivolano così di una posizione proprio come la Russia mentre Canada, Argentina, Iran e Francia conservano la ...

Volley - assegnati i Mondiali 2022 : si gioca in Russia per la prima volta! : I Mondiali 2022 di Volley maschile si giocheranno in Russia. Oggi la FIVB ha assegnato ufficialmente l’organizzazione della rassegna iridata in occasione del Congresso svoltosi a Cancun (Messico). Il Presidente Ary Graça ha dichiarato che la scelta è arrivata all’unanimità dopo una gara molto competitiva, convinto che la decisione contribuirà al bene di questo sport. Le date esatte e le varie cittá in cui si giocherà verranno svelate ...

Volley - Paola Egonu si racconta : “Io - la mia fidanzata - le lacrime ai Mondiali - l’Italia e il razzismo” : Paola Egonu è stata la grande protagonista dell’Italia capace di conquistare la medaglia d’argento ai Mondiali 2018 di Volley femminile, il nostro opposto ha trascinato la Nazionale che ha infiammato tutto il Paese e che ha fatto esplodere la pallavolo mania. La 19enne si è distinta per i suoi colpi a tutto braccio, per la sua potenza inaudita, per gli attacchi incredibili che hanno steso le avversarie (memorabili i 45 punti da ...

Volley. Morta a 38 anni Sara Anzanello oro ai Mondiali 2002 : Sport italiano in lutto. A soli 38 anni è Morta Sara Anzanello, oro ai Mondiali del 2002 con la nazionale

Sara Anzanello è morta: dramma nel Volley Italia, addio alla centrale oro ai Mondiali 2002. Ultime notizie, trapianto di fegato per epatite: il calvario di una campionessa "lieta"

Volley femminile - Mondiali 2022 in Italia? Bruno Cattaneo : “Tante richieste sul tavolo…” : L’Italia potrebbe organizzare i Mondiali 2022 di Volley femminile! Questa è la grande notizia lanciata da Bruno Cattaneo, Presidente della FIPAV, in una dichiarazione alla Gazzetta dello Sport: “La CEV e la FIVB ci hanno chiesto di organizzare il preolimpico 2019, gli Europei 2021 e il Mondiale 2022“. Dunque un possibile tris di eventi nel nostro Paese che si è definitivamente rilanciato dopo l’eccellente secondo posto ...

Volley - Miriam Sylla : “Razzismo? C’è stato - ora non mi interessa. Peccato non aver vinto i Mondiali - ma il rientro in Italia…” : Miriam Sylla è stata una delle grandi protagoniste ai Mondiali 2018 di Volley femminile dove l’Italia ha conquistato la medaglia d’argento al termine di una grande cavalcata che si è infranta soltanto contro la Serbia nella finale di Yokohama. La schiacciatrice ha raccontato la sua storia durante la trasmissione “Circo Massimo” a Radio Capitale: “Maria vide mio padre per strada, d’inverno, lo invitò a salire. Lui cominciò ...

Mondiali Volley 2018 - Italia pazza per le azzurre di Mazzanti : sei milioni davanti alla tv per la finale con la Serbia : Oltre sei milioni di Italiani hanno visto in tv la finale mondiale che le azzurre di Mazzanti hanno perso contro la Serbia E’ ufficiale, il Paese è pazzo per le azzurre di Davide Mazzanti e i dati auditel lo confermano. La finale di ieri al termine della quale la Nazionale Femminile ha vinto la medaglia d’argento è stata vista da 6.313.000 spettatori con il 36,08 % di share e un picco sul finale di 8 milioni e il 43,1% di share. Un ...

Volley femminile - Italia-Serbia : ascolti tv vertiginosi per la Finale dei Mondiali. 6 - 3 milioni col 36% di share : una Nazione per le azzurre : Ieri c’era davvero tutta l’Italia davanti al televisore per seguire la Finale dei Mondiali 2018 di Volley femminile che la nostra Nazionale ha giocato contro la Serbia. All’ora di pranzo (inizio della partita alle ore 12.40, conclusione alle 14.48 con la sconfitta delle azzurre al tie-break) sintonizzazione di massa su Rai Due per la diretta del match che assegnava il titolo iridato: addirittura 6,3 milioni di telespettatori ...

Volley - Mondiali 2018 : il pagellone dell’Italia. Egonu marziana - Bosetti e De Gennaro veterane - Danesi e Sylla esplose : futuro azzurro : L’Italia ha conquistato un bellissimo secondo posto ai Mondiali 2018 di Volley femminile. Le azzurre si sono dovute arrendere solo alla Serbia in Finale ma l’argento che si sono messe al collo a Yokohama (Giappone) luccica davvero tanto e sa di futuro. Di seguito il pagellone dell’Italia con tutti i voti delle azzurre. PAOLA Egonu: 10. La vera anima dell’Italia, un fenomeno indiscusso che può davvero diventare la ...

Mondiali Volley femminile : argento per l'Italia battuta dalla Serbia : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Lo farà con la sua numero 10, il libero più forte del mondo.