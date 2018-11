Vodafone Total Giga a 13 euro al mese dà 30 GB di giorno e 50 di notte | attivabile entro

Vodafone proroga la scadenza delle Giga In&Out e Total Giga : Vodafone ha proroga to fino al 14 novembre la validità delle offerte solo dati Giga In&Out e Total Giga L'articolo Vodafone proroga la scadenza delle Giga In&Out e Total Giga proviene da TuttoAndroid.

Con Vodafone Total Giga 50 si hanno 50 GB a 35 euro al mese (30 euro in abbonamento) : Fino a domenica 30 settembre 2018, attivando online l'offerta Total Giga 50, i nuovi clienti Vodafone non dovranno pagare il contributo di attivazione L'articolo Con Vodafone Total Giga 50 si hanno 50 GB a 35 euro al mese (30 euro in abbonamento) proviene da TuttoAndroid.