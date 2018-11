Virginia Raggi aumentata la scorta dopo le minacce dei Casamonica

'Patata bollente' - Libero condannato per il titolo su Virginia Raggi : Respinto il ricorso di Vittorio Feltri . Il Tribunale di Milano ha confermato la delibera del consiglio di disciplina dell'ordine dei giornalisti, condannando il quotidiano Libero per il titolo messo ...

“Patata bollente” - Tribunale di Milano e Ordine Giornalisti condannano Libero per il titolo “sessista” su Virginia Raggi : È arrivata la condanna unanime del Tribunale di Milano e dell’Ordine dei Giornalisti per il titolo messo in prima pagina da Libero il 10 febbraio 2017, “La patata bollente”. Poi in occhiello “La vita agrodolce di Virginia Raggi” e sotto una foto della sindaca, a cui si riferiva. Come riferisce Prima Comunicazione, la V sezione civile del Tribunale di Milano ha confermato con sentenza di primo grado la delibera del Consiglio di disciplina ...

Renzi elogi al sindaco di Roma - Virginia Raggi : “Complimenti sindaco” : Renzi con una nota social elogia l’operato di Virginia Raggi per la questione delicata dei casamonica Ho criticato spesso il sindaco di Roma Virginia Raggi per la mancanza di pulizia, per la qualità del manto stradale o per il servizio scadente degli autobus. Oggi sono felice di dare atto al sindaco e a tutta l’Amministrazione che l’operazione contro i Casamonica è davvero un’ottima cosa per Roma, per la legalità, per l’Italia. POTREBBE ...

Casamonica - Vittoria di Virginia Raggi - dopo 30 anni avviato lo sgombero : Casamonica, Roma avviato lo sgombero delle villette abusive. dopo 30 anni verranno rase al suolo, Virginia Raggi soddisfatta “Una giornata storica per Roma e per i romani- scrive su Facebook Virginia Raggi che ha assistito all’operazione- mettiamo fine a 30 anni di illegalità e inviamo un segnale forte alla criminalità e al clan Casamonica, sgomberando e abbattendo otto villette abusive nella periferia est di Roma. ...

Casamonica - blitz per abbattere le ville abusive : la conferenza stampa in diretta della sindaca Virginia Raggi : Casamonica, maxi-blitz per abbattere otto ville del clan al Quadraro. La conferenza stampa della sindaca di Roma Virginia Raggi con il presidente della commissione antimafia Nicola Morra. L'articolo Casamonica, blitz per abbattere le ville abusive: la conferenza stampa in diretta della sindaca Virginia Raggi proviene da Il Fatto Quotidiano.

Casamonica - maxi-blitz per abbattere otto ville del clan al Quadraro : in campo 500 uomini e la sindaca Virginia Raggi : Alcune delle ordinanze di demolizione risalgono addirittura agli anni ‘80. Ma le regge dei sovrani di Roma sud nessuno aveva avuto mai il coRaggio di toccarle. Pompose, kitsch e pure abusive, le ville dei Casamonica nel feudo del quartiere Quadraro dovevano essere buttate giù da tempo, da almeno 20 anni. Invece, solo oggi il Comune di Roma è stato in grado di sferrare un duro colpo al clan sinti, anche sulla scia delle maxi-operazioni di Procura ...

Accoglienza da superstar per Virginia Raggi : 'Mi hanno fatto piccola - ma tosta' : Dopo l'assoluzione sull'inchiesta delle nomine in comune, i sostenitori della sindaca della Capitale d'Italia, Virginia Raggi, si sono radunati ieri pomeriggio in piazza del Campidoglio per omaggiarla. La manifestazione 'A Testa Alta' è stata promossa attraverso i social, in particolare dalla pagina facebook 'Sempre con Virginia'. Bagno di folla per la Raggi che è stata accolta dai suoi fan come una vera e propria superstar. La sindaca è scesa ...

'Grande Virginia' - la folla acclama la Raggi in piazza del Campidoglio : 'Grande Virginia'. La folla acclama Virginia Raggi, sindaco di Roma, durante la minifestazione A Testa Alta, organizzata in piazza del Campidiglio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

VIDEO - 'Sempre con Virginia' - il popolo della Raggi scende in piazza : abbracci e fiori per la Sindaca : Un richiamo alla piazza lanciato dalla pagina Facebook 'Sempre con Virginia' , con la quale gli organizzatori hanno voluto manifestare la propria vicinanza alla prima cittadina di Roma 'soprattutto ...

Virginia Raggi : manifestazione in Campidoglio a sostegno della sindaca per l'assoluzione : Sono trascorsi solo sette giorni da quando la sindaca di Roma, Virginia Raggi, è stata assolta con formula piena nel processo sul caso nomine. Ed ecco che il gruppo Facebook "Sempre con Virginia" organizza immediatamente una manifestazione di sostegno davanti al Campidoglio in cui si chiede apertamente alla "sindaca" di ricandidarsi alle elezioni comunali del 2021 anche contro il regolamento del M5S. Non solo, la manifestazione romana è anche ...