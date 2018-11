Violenza sulle donne | Istat | in 49mila hanno chiesto aiuto a centri

Violenza sulle donne - ci sono tanti motivi per scendere in piazza : Ieri a Sabbioneta, nel Mantovano, un rogo appiccato in una villetta si è portato via la vita di Marco, un bambino di 11 anni che stava riposando in camera sua ed è rimasto soffocato dal fumo. Per l’incendio è stato arrestato suo padre, Gianfranco Zani, che era stato già colpito da un ordine di allontanamento per maltrattamenti. Intanto a Tenerife un italiano, Matteo Albanesi, è partito appositamente da Busto Arsizio per lanciare ...

Violenza sulle donne : 106 femminicidi nel 2018 - uno ogni 72 ore. DATI : Violenza sulle donne: 106 femminicidi nel 2018, uno ogni 72 ore. DATI Aumenta l'età media delle vittime, che raggiunge il suo valore più elevato proprio quest’anno: 52 anni. Secondo l'Eures, oltre un terzo di queste ha subito nel passato ripetuti maltrattamenti Parole chiave: ...

Violenza sulle donne - da Fiorello a Bianca Balti i messaggi del mondo dello spettacolo : “Non è normale che sia normale” : “Non è normale che sia normale” è la campagna contro la Violenza sulle donne promossa dalla Camera dei deputati e lanciata dalla vicepresidente Mara Carfagna. Non è normale, dunque, che si verifichino atti di Violenza ed è “fondamentale che il messaggi circoli, che il maggior numero di persone venga raggiunto”. Ecco così che decine di persone del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura, hanno dato il proprio ...

Violenza sulle donne - Istat : “Nel 2017 in 49mila si sono rivolte ai Centri. Il 56% delle operatrici ci lavora da volontaria” : sono 49.152 le donne che si sono rivolte ai Centri antiViolenza nel 2017. Tra loro, 29.227 hanno iniziato un percorso di uscita dalla Violenza. Il 27% dei centri pubblici ha però difficoltà ad accoglierle per mancanza di posti. Tra le 4.400 operatrici, il 56,1% è stato impegnato esclusivamente in forma volontaria. E’ quello che emerge dalla prima indagine dell’Istat su questi servizi, condotta in collaborazione con il dipartimento ...

Violenza sulle donne - i dati Istat 'In 49mila si sono rivolte a Centri' : L'Italia fa troppo poco per combattere i femminicidi e la Violenza sulle donne. Lo dicono gli esperti di Grevio,, Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence,, ...

Violenza sulle donne - il Collettivo Fuori Genere aderisce alla manifestazione Nazionale : L'Aquila - Il Collettivo Fuori Genere aderisce alla manifestazione Nazionale contro la Violenza Maschile sulle donne che si terrà sabato 24 a Roma. Scenderemo di nuovo in piazza urlando la nostra rabbia per le morti orrende di Desirèe e Pamela. Scenderemo in piazza per Roxana Zenteno, uccisa il 17 novembre 2018 da suo marito, Marco Buscaglia che l’ha soffocata con un cuscino nel sonno e poi ha detto ai due figli: “la mamma dorme”. ...

Contro la Violenza sulle donne : spettacoli - incontri - camminate e panchine rosse : Concerti, spettacoli e mostre: sono numerose le iniziative organizzate in tutta la bergamasca in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza Contro le donne. La ricorrenza, che si ...

Non è normale che sia normale : la campagna lanciata dalla Carfagna contro la Violenza sulle donne : E ancora 'Il contributo generoso di decine di donne e uomini del mondo dello spettacolo, della cultura, della moda, dello sport, dell'università, dell'informazione e della politica seguitissimi sui ...

Contro la Violenza sulle donne iniziative a Pozzallo : Dal 23 al 25 novembre a Pozzallo, una tre giorni per sensibilizzare l'opinione pubblica Contro la violenza sulle donne. Protagoniste le scuole

Doppio spettacolo per dire no alla Violenza sulle donne : Domani, venerdì 23 novembre, attraverso due spettacoli verranno proposti dei momenti di riflessione per le scuole e la cittadinanza. A causa dell'infortunio dell'attrice Marina Senesi, lo spettacolo '...

Giornata mondiale contro la Violenza sulle donne - iniziative in Italia - : Incontri, manifestazioni, mostre e festival si tengono in tutto il Paese il 25 novembre, e non solo, in occasione della ricorrenza nata su iniziativa dell'Onu per sensibilizzare sul tema dell'abuso ...

ATTUALITÀ Tutte le iniziative organizzate per la Giornata contro la Violenza sulle donne e per la tutela delle vittime vulnerabili : ATTUALITÀ Spettacoli, convegni, dibattiti e campagne di sensibilizzazione. Consiglio regionale, Questura di Torino, Regione Piemonte e Associazioni del territorio si uniscono per offrire un articolato ...

Giornata internazionale contro la Violenza sulle donne - tanti appuntamenti a Bologna e in città metropolitana : Nell'ambito del ciclo di spettacoli e incontri del progetto "Il corpo delle donne. Corpo sociale. Una lunga storia di interazioni", iniziativa che dà voce alle carte dell'Archivio storico provinciale ...

Dalla Violenza sulle donne ad Ibrahimovic al Milan - Galliani dice la sua : “farebbe bene al campionato italiano” : Adriano Galliani torna a parlare del Milan e della possibilità del grande ritorno di Ibrahimovic “Ibrahimovic al Milan? Mi sono ripromesso di non parlare di Milan anche se sono un tifoso pazzo del Milan. Certo, io sono legato a Ibrahimovic, in quei due anni abbiamo vinto uno scudetto, una supercoppa Italiana e un secondo posto. Ibra è un giocatore straordinario e un trascinatore dei suoi compagni. Credo che tutti i campioni alzino il ...