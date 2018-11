Violenza donne | Onu | palloncini rossi e monumenti arancioni

Casellati : "Rete contro Violenza donne" : 18.33 "Fondamentale costruire una rete di tutela preventiva contro la violenza sulle donne".Così la Presidente del Senato Casellati a un seminario sul tema, in Cassazione. "Lo Stato deve garantire alle vittime della violenza domestica una reale protezione e prevenzione". "Serve promuovere -ha affermato la Casellati- una collaborazione interna al sistema giudiziario e in sinergia con le istituzioni attive nella protezione e recupero delle ...

49mila donne chiedono aiuto ai centri antiViolenza : Di queste, spiega l'Istituto di statistica, oltre 29mila hanno iniziato un percorso di uscita dalla violenza. Il 26,9% sono straniere e il 63,7% ha figli.

Violenza su donne : Palazzo Pirelli illuminato con slogan #nonseidasola (2) : (AdnKronos) - Oltre all'assessore Piani erano presenti alla conferenza stampa Emanuele Monti, presidente della Commissione permanente Sanità e politiche sociali del Consiglio regionale lombardo, il sindaco di Cologno Monzese Angelo Rocchi e l'assessore comunale Dania Perego. "Sono contento - ha spie

Violenza su donne : Palazzo Pirelli illuminato con slogan #nonseidasola : Milano, 23 nov. (AdnKronos) - "Da oggi alle 17.30, fino a domenica, il Belvedere di Palazzo Lombardia al 39esimo piano sarà illuminato di arancione; oggi e domani Palazzo Pirelli si illuminerà con lo slogan della nostra campagna antiViolenza #nonseidasola. È il modo scelto per aderire anche simbolic

Domenica a Scampia si cammina tutti insieme contro la Violenza sulle donne : Prima di vedere qualche dettaglio, da sapere che la passeggiata non competitiva - organizzata dall'Asd Finanza Sport Campania, in collaborazione con alcune altre associazioni del territorio - nasce ...

Oltre 49mila donne si sono rivolte ai centri antiViolenza nel 2017 : L'Istat ha svolto per la prima volta un'indagine sui servizi offerti dai centri antiviolenza. Più della metà delle donne...

Violenza sulle donne - a Napoli arriva il braccialetto elettronico contro gli stalker : In occasione della giornata internazionale contro la Violenza sulle donne, alle 9:30 di domani, sabato 24 novembre, il Generale di brigata Maurizio Stefanizzi, comandante della Legione carabinieri...

Violenza sulle donne - in Rai arrivano le panchine rosse per dire "NO"? : Roma, Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l'eliminazione della Violenza contro le donne. Per l'occasione nelle sedi aziendali Rai di Viale Mazzini, di via Asiago, via Teulada, negli Studi Fabrizio Frizzi e a Saxa Rubra sono state posizionate cinque panchine rosse per esprimere la vicinanza e la solidarietà a un tema così importante e purtroppo sempre di drammatica attualità come la Violenza sulle ...

Giornata contro la Violenza sulle donne : ecco quando è nata e perché : Giornata contro la violenza sulle donne: ecco quando è nata e perché Dal sacrificio delle sorelle Mirabal alle scarpe rosse. Date, personaggi e momenti storici che hanno reso il 25 novembre il giorno in cui il mondo denuncia il femminicidio e gli abusi di genere Parole chiave: ...

Violenza sulle donne - Istat : in 49mila hanno chiesto aiuto a centri : Nel mondo, ogni anno, si sposano circa 12 milioni di ragazze di età inferiore a 18 anni: una ogni due secondi. Le ragazze sposate spesso rimangono presto incinte, abbandonano la scuola e sono esposte ...

Violenza sulle donne - ci sono tanti motivi per scendere in piazza : Ieri a Sabbioneta, nel Mantovano, un rogo appiccato in una villetta si è portato via la vita di Marco, un bambino di 11 anni che stava riposando in camera sua ed è rimasto soffocato dal fumo. Per l’incendio è stato arrestato suo padre, Gianfranco Zani, che era stato già colpito da un ordine di allontanamento per maltrattamenti. Intanto a Tenerife un italiano, Matteo Albanesi, è partito appositamente da Busto Arsizio per lanciare ...

Violenza sulle donne : 106 femminicidi nel 2018 - uno ogni 72 ore. DATI : Violenza sulle donne: 106 femminicidi nel 2018, uno ogni 72 ore. DATI Aumenta l'età media delle vittime, che raggiunge il suo valore più elevato proprio quest’anno: 52 anni. Secondo l'Eures, oltre un terzo di queste ha subito nel passato ripetuti maltrattamenti Parole chiave: ...

Violenza sulle donne - da Fiorello a Bianca Balti i messaggi del mondo dello spettacolo : “Non è normale che sia normale” : “Non è normale che sia normale” è la campagna contro la Violenza sulle donne promossa dalla Camera dei deputati e lanciata dalla vicepresidente Mara Carfagna. Non è normale, dunque, che si verifichino atti di Violenza ed è “fondamentale che il messaggi circoli, che il maggior numero di persone venga raggiunto”. Ecco così che decine di persone del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura, hanno dato il proprio ...

Violenza sulle donne - Istat : “Nel 2017 in 49mila si sono rivolte ai Centri. Il 56% delle operatrici ci lavora da volontaria” : sono 49.152 le donne che si sono rivolte ai Centri antiViolenza nel 2017. Tra loro, 29.227 hanno iniziato un percorso di uscita dalla Violenza. Il 27% dei centri pubblici ha però difficoltà ad accoglierle per mancanza di posti. Tra le 4.400 operatrici, il 56,1% è stato impegnato esclusivamente in forma volontaria. E’ quello che emerge dalla prima indagine dell’Istat su questi servizi, condotta in collaborazione con il dipartimento ...