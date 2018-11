Vincitore Pechino Express 2018 | il trionfo finale della coppia Ruta-Rossetti

Blastingnews

: RT @tvblogit: Pechino Express 2018: le Signore della Tv, gli opposti che attraggono anche l'oro - g_alo87 : RT @tvblogit: Pechino Express 2018: le Signore della Tv, gli opposti che attraggono anche l'oro - SerieTvserie : Pechino Express 2018: le Signore della Tv, gli opposti che attraggono anche l'oro - Varych4 : Pechino Express 2018: le Signore della Tv, gli opposti che attraggono anche l'oro -

(Di venerdì 23 novembre 2018) Ieri sera, in prime time su Raidue è andata in onda l'ultima puntata di, il reality show condotto da CostantinoGherardesca che quest'anno ha sofferto molto dal punto di vista degli ascolti. Una serata conclusiva molto attesa dai fan-spettatori che hanno avuto modo di seguire questa edizione in televisione, la quale ha portato alla vittoriatelevisione.Maria Teresae Patriziasono le vincitrici diAd avere la meglio in quella che è stata l'ultima puntata e, di conseguenza, la tappadei concorrenti diin questo viaggio in Africa sono state le signoretelevisione. Parliamo di Maria Teresae Patrizia, la vera rivelazione di questa edizione del reality show condotto da CostantinoGherardesca.Le due esperte conduttrici hanno monopolizzato l'attenzione ...