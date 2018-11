Video - IL CONSIGLIO COMUNALE DISCUTE SULL' AEROPORTO DI BIRGI

Szczesny fa il fenomeno - punizione da favola e invito a Ronaldo : “felice di darti qualche consiglio” [ Video ] : Splendida punizione del portiere polacco in allenamento, sui social poi scatta l’ invito a Cristiano Ronaldo : “se vuoi posso darti qualche dritta” Sembra Cristiano Ronaldo , invece si tratta di Wojciech Szczesny . Il portiere della Polonia si è esibito ieri in allenamento, mostrando ai propri compagni la propria abilità sui calci di punizione . Mezzo esterno destro e palla all’incrocio, senza dare scampo al proprio ...

Milano - consiglio comunale chiude per Milan-Betis/ Video - consigliere M5s denuncia : “Disgustoso!” : Il consiglio comunale di Milano si è autospseso ieri per permettere ai consiglieri di andare a guardare la partita del Milan in Coppa Campioni ecco cosa è successo(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 15:48:00 GMT)