Verona | il convegno di Forza Nuova in uno spazio comunale

Verona - convegno di Forza Nuova e ultracattolici contro l’aborto. Anpi : “Evento richiama odio” : Nella città dove la maggioranza ha dato il via libera alla mozione della Lega contro l’aborto, il 24 novembre sfilano due cortei di senso opposto. Uno fatto da estrema destra, Forza Nuova e ultracattolici e l’altro promosso dall’associazione femminista Non una di meno e dall’Anpi. La mozione, votata anche dalla capogruppo del Pd in consiglio comunale Carla Padovani, dichiara Verona “città a favore della vita” e inserisce ...

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona. Mostra "La Vespa a Verona" e Convegno "Protagonista la Vespa" - il 10 novembre 2018. : Un viaggio tra Ingegneria, design, società e territorio: una storia che unisce tecnica e passione. Riportato quanto sopra, che desideriamo serva ad introduzione, annunciamo che sabato, 10 novembre, ...

Gay : Verona - il 21/09 l’Università ripropone convegno sui richiedenti asilo : Verona, 14 set. (AdnKronos) – Si terrà il 21 settembre, a partire dalle 9.30 nell’aula magna del palazzo di Giurisprudenza in via Carlo Montanari, 9 a Verona, la giornata di studio ‘richiedenti asilo, identità di genere e orientamento sessuale”, che era stato messo in calendario inizialmente a giugno e poi rinviato per le proteste dei gruppi di estrema destra. I contenuti scientifici della giornata sono stati ...

Gay : Verona - il 21/09 l’Università ripropone convegno sui richiedenti asilo (2) : (AdnKronos) – Sarà il rettore Nicola Sartor ad aprire l’appuntamento. seguiranno gli interventi di Donata Gottardi, direttrice del dipartimento di Scienze giuridiche e Luigina Mortari, direttrice del dipartimento di Scienze Umane. ‘Con la riprogrammazione di questa giornata di studi – spiega Sartor – annunciata nelle note stampa di maggio scorso, il nostro ateneo conferma la volontà di garantire la libertà di ...

