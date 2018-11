Verissimo | Silvia Toffanin prepara una puntata imperdibile | doppio botto | chi porta in

Verissimo - Gabriele Cirilli e il crollo nervoso da Silvia Toffanin : scoppia a piangere in studio : Il dramma di Gabriele Cirilli a Verissimo . In studio da Silvia Toffanin , il comico abruzzese ha parlato della morte della madre Augusta, recentissima, e quando la conduttrice gli ha mostrato la foto ...

Verissimo : Silvia Toffanin piange per la morte della madre di Cirilli : Silvia Toffanin commossa a Verissimo per il racconto di Gabriele Cirilli E’ da poco finita una nuova puntata di Verissimo. E tra i tanti ospiti, Silvia Toffanin ha intervistato anche il popolare comico Gabriele Cirilli, il quale è stato presenza fissa nelle passate edizioni di Tale e Quale Show al fianco di Carlo Conti. Questi ultimi giorni non sono stati particolarmente felici per l’uomo in quanto è venuta a mancare la sua ...

Silvia Toffanin in lacrime a Verissimo per la storia di Gabriele Cirilli : Gabriele Cirilli a Verissimo piange insieme alla conduttrice Silvia Toffanin Silvia Toffanin ha mostrato ancora una volta la sua grande sensibilità a Verissimo. La compagna di Pier Silvio Berlusconi si è emozionata mentre intervistava il comico Gabriele Cirilli. Quest’ultimo ha perso da poco la madre Augusta e rivedere le foto della donna ha lasciato il […] L'articolo Silvia Toffanin in lacrime a Verissimo per la storia di Gabriele ...

Emma Marrone piange a Verissimo : la reazione di Silvia Toffanin : Emma Marrone a Verissimo scoppia a piangere mentre parla dei genitori Momento di commozione a Verissimo per Emma Marrone. La cantante stava ripercorrendo le tappe della sua vita con Silvia Toffanin quando è scoppiata a piangere. Le lacrime sono scese appena si è parlato dei genitori della pugliese, che Emma non vede da qualche mese […] L'articolo Emma Marrone piange a Verissimo: la reazione di Silvia Toffanin proviene da Gossip e Tv.

Verissimo - Emma Marrone si confessa da Silvia Toffanin : 'Fidanzato? Meglio sola che con...'. Bomba in diretta : A Verissimo nella puntata del 17 novembre ci sarà Emma Marrone . La cantante presenta il suo ultimo album e si confessa da Silvia Toffanin. Intanto, non ha nessun nuovo fidanzato, come invece si ...

Verissimo - Silvia Toffanin stravince : cala lo Zecchino di Carlo Conti : Silvia Toffanin vince ancora: Zecchino d’Oro in calo rispetto al 2017 E’ partito con una media inferiore ai 2 milioni di telespettatori l’edizione 2018 dello Zecchino d’Oro, che per il secondo anno consecutivo porta la prestigiosa firma di Carlo Conti come direttore artistico, e la vittoria della fascia oraria compresa tra le 16.40 e le 18.40 ancora una volta è andata a Silvia Toffanin e al suo Verissimo. A seguire la ...

Corona a Verissimo : ha parlato dello scontro con la Blasi - Silvia Provvedi - Asia Argento e della prossima udienza. Guarda il VIDEO : Non accennano a finire le polemiche intorno alla lite tra Fabrizio Corona e IlaryBlasi del 25 ottobre scorso. Il confronto durissimo tra l’ex fotografo dei vip e la conduttrice del Grande Fratello è protagonista che negli studi di Verissimo, con Corona... L'articolo Corona a Verissimo: ha parlato dello scontro con la Blasi, Silvia Provvedi, Asia Argento e della prossima udienza. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, ...

Fabrizio Corona a Verissimo : le rivelazioni su Asia Argento - Ilary Blasi e Silvia Provvedi : Dopo i gossip degli ultimi giorni lʼex re dei paparazzi incontra ancora Silvia Toffanin per una lunga intervista nel salotto di Verissimo.

Verissimo - terrore in studio per Silvia Toffanin e Simona Ventura : esplosione - panico davanti alle telecamere : Imprevisto e paura a Verissimo . L'intervista di Silvia Toffanin a Simona Ventura è stata interrotta da uno scoppio improvviso, un rumore assordante. A esplodere è stato un led nello studio, rumore ...

Verissimo - paura per Simona Ventura e Silvia Toffanin : scoppia un led nello studio : Grande paura nella puntata di ieri pomeriggio di Verissimo. Mentre Silvia Toffanin stava intervistando Simona Ventura, è scoppiato un led in studio e le due donne sono state interrotte da un forte boato. Inizialmente Silvia e la sua ospite hanno pensato a qualcosa successo tra il pubblico, salvo poi scoprire che si è trattato dello scoppio di un led all’interno dello studio di Verissimo. Verissimo, Silvia Toffanin e Simona Ventura ...

Simona Ventura e Silvia Toffanin - paura a Verissimo : scoppia un led : scoppia un led a Verissimo: paura per Simona Ventura e Silvia Toffanin Attimi di paura a Verissimo. Durante l’intervista di Silvia Toffanin a Simona Ventura è scoppiato un led nello studio. Quello principale dove, in quel momento, era proiettata la foto della bionda conduttrice con l’ex marito Stefano Bettarini. All’inizio le due non hanno capito […] L'articolo Simona Ventura e Silvia Toffanin, paura a Verissimo: scoppia ...

Silvia Toffanin e Simona Ventura interrotte a Verissimo : l’imprevisto choc : Verissimo, Simona Ventura ospite da Silvia Toffanin: il clamoroso imprevisto E’ da poco finita una nuovissima puntata di Verissimo. E in questa circostanza Silvia Toffanin ha avuto tutte ospiti femminili. Ha difatti iniziato la puntata intervistando Alena Seredova, poi ha dato la parola a Valeria Marini, Emanuela Folliero e Elettra Lamborghini. A chiudere la puntata è stata invece la popolare conduttrice della prima edizione di Temptation ...

Alena Seredova a Verissimo : il gesto che conquista il pubblico - richiesta a Silvia : L’intervista di Alena Seredova a Verissimo conquista il pubblico: richiesta a Silvia Toffanin Alena Seredova è tornata in tv. Un gradito ritorno per il pubblico di Verissimo, che ha molto apprezzato l’intervista che Silvia Toffanin ha realizzato alla modella della Repubblica Ceca. Sui social network la maggior parte delle persone ha approvato le parole della […] L'articolo Alena Seredova a Verissimo: il gesto che conquista il ...

Verissimo - Alena Seredova da Silvia Toffanin : 'Io zitta per pietà - ma ora...'. La verità su Buffon e D'Amico : No a famiglie allargate. Alena Seredova torna a Verissimo e davanti a Silvia Toffanin è gelida sul rapporto con l'ex marito Gigi Buffon ma soprattutto con Ilaria D'Amico , la donna per cui l'ex ...