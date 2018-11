Verdi | che botta | un mese di stop per l' azzurro

Napoli - distorsione alla caviglia per Verdi. Si ferma anche Younes : Un nuovo problema fisico per Simone Verdi . Dopo la distrazione di primo grado all'adduttore sinistro rimediata nei minuti iniziali del match contro l'Udinese dello scorso 20 ottobre che lo ha ...

Che cosa dicono ai gialloVerdi i cento anni dell’Aula di Montecitorio : Roma. L’Aula di Montecitorio compie cento anni, evento che, in epoca gialloverde, assume una venatura non soltanto storica (il M5s non è stato estraneo, in passato, a suggestioni distopiche da fine della democrazia rappresentativa). Tanto più che a presiedere la Camera c’è Roberto Fico, il cinque st

17 dicembre - 17 dicembre - "Noches de Buonos Aires" - Spettacolo di tango argentino al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi : Si esibisce con successo in Europa, Asia e Argentina ed è colonna portante della parte musicale di spettacoli che uniscono musica e danza. Ha pubblicato lavori discografici di successo, tra i quali '...

Paziente ricoperta di formiche in ospedale San Giovanni Bosco a Napoli : la denuncia dei Verdi : Orrore all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, dove una donna intubata è stata trovata sommersa dalle formiche. A denunciarlo sono i Verdi. «Dopo la nostra denuncia, il direttore...

Napoli - l'entusiasmo di Verdi : "Che carica il San Paolo!". Con il Genoa fuori Allan? : La presentazione di un nuovo sponsor, My Taxi, è stata l'occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo Simone Verdi, che da quando è a Napoli non aveva ancora avuto incontri ufficiali con la ...

Verdi : 'Che emozione con il Psg Il mio rientro? Sarà col Chievo' : Fuori dal campo da un po', ma con la voglia di rituffarsi subito nell'ambiente azzurro. 'Ho ripreso ad allenarmi con il gruppo ma non sto svolgendo ancora tutta la sessione con i miei compagni. Sto ...

Milano 25 anni laVerdi : festa in città per l’orchestra : A Milano laVerdi festeggia in città i suoi 25 anni. Tra le iniziative previste dall’orchestra, un tour musicale nei 9

Perché l'Europa sognata dai gialloVerdi non esiste e mai esisterà : Questi soldi impattano sul nostro debito pubblico: come precisato nella Nota di aggiornamento del documento di Economia e Finanza, nel 2019 il debito "al netto dei sostegni" sarebbe 126,8 per cento e ...

Perché l’Europa sognata dai gialloVerdi non esiste e mai esisterà : Il governo è compatto, la Manovra non si cambia. La bocciatura della Commissione europea non modifica i piani di Roma: il disavanzo resta al 2,4 per cento (in aumento rispetto al 2018), il disavanzo strutturale – al netto dell’effetto del ciclo economico – cresce di 0,8 punti percentuali invece di d

Che fine hanno fatto i Verdi italiani? : In Germania stanno avendo un grande successo, ma da noi sono quasi scomparsi dopo alcune scelte politiche non proprio indovinate The post Che fine hanno fatto i Verdi italiani? appeared first on Il Post.

La Rustica (calcio - Prom.) - Verdini verso la Luiss : «Una squadra pericolosa e che segna tanto» : Roma – Un punto in due partite per la Promozione del La Rustica, con l’aggiunta dell’eliminazione dalla Coppa Italia. Non è un momento molto brillante per la formazione di mister Daniele Paolini, reduce dal pari di domenica scorsa sul campo del Rodolfo Morandi per 1-1. «Nel primo tempo siamo andati meglio noi, passando in vantaggio col gol di Simonetta – dice il difensore centrale classe 1987 Valerio Verdini – Nella ripresa loro hanno ...

I Verdi : noi fuori dalla giunta comunale di Napoli perché liberi da de Magistris : 'La scelta di de Magistris è unilaterale e non ci trova d'accordo. Siamo di fronte a un monocolore politico, non c'è più la coalizione. Cosa faremo? Venerdì decideremo il da farsi'. A parlare è ...

