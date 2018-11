Veneto | Donazzan | rapporto stretto con Mise per reindustrializzazioni 2

Veneto : Donazzan - rapporto stretto con Mise per reindustrializzazioni : Venezia, 23 nov. (AdnKronos) - Rafforzare ulteriormente il modello di gestione delle crisi, colmando così anche un vuoto normativo e dando maggiore forza a una nuova stagione di politiche per la reindustrializzazione. Questa la proposta rilanciata oggi dall’assessore al lavoro della Regione del Vene

Veneto : Donazzan - 3 - 5 mln di euro per 14 progetti per ritorno cervelli in fuga (3) : (AdnKronos) - “Sentiamo ogni giorno parlare di cervelli in fuga, di questo che è visto e percepito giustamente come un impoverimento del nostro territorio - continua Donazzan - noi a questi cervelli vogliamo rivolgere un messaggio chiaro: il Veneto è pronto a riaccoglierli. I progetti approvati favo

Veneto : Donazzan - 3 - 5 mln di euro per 14 progetti per ritorno cervelli in fuga (2) : (AdnKronos) - I 14 progetti valutati sono così suddivisi: 3 progetti afferiscono alla linea Brain exchange per la crescita del territorio che ha la finalità sostenere processi di innovazione sociale e sviluppo sostenibile aumentando gli investimenti in ricerca e sviluppo, attraverso il ricorso a fig

Veneto : Donazzan - 3 - 5 mln di euro per 14 progetti per ritorno cervelli in fuga : Padova, 22 nov. (AdnKronos) - A Padova oggi, presso lo spazio BUH 12, si è tenuto il meeting di presentazione del progetto “INN Veneto” voluto dalla Regione del Veneto per affrontare il tema della cosiddetta “fuga dei cervelli” (brain drain), sostenendo la realizzazione di pratiche di innovazione so

Scuola : Donazzan - in Veneto oltre 50% studenti in alternanza migliora profitto (3) : (AdnKronos) - I numeri, forniti dall’Osservatorio sull’alternanza Scuola-lavoro a cura dell’Ufficio scolastico regionale del Veneto, raccontano la storia di una esperienza ormai profondamente radicata nella Scuola veneta: gli studenti coinvolti in percorsi di alternanza Scuola lavoro in Veneto nell’

Scuola : Donazzan - in Veneto oltre 50% studenti in alternanza migliora profitto (2) : (AdnKronos) - “”Sull’alternanza Scuola-lavoro – ha ribadito l’assessore – chiediamo che non si torni indietro. Farà avere questo video anche ai deputati e ai senatori delle Commissioni parlamentari istruzione e lavoro, per dare evidenza pubblica ad una esperienza che funziona e che merita di essere

Scuola : Donazzan - in Veneto oltre 50% studenti in alternanza migliora profitto : Venezia, 19 nov. (AdnKronos) - Si intitola “Valore: storie di come essere e fare alternanza Scuola-lavoro nel mondo artigiano” il video promosso e finanziato dall’Ebav, l’ente bilaterale dell’artigianato Veneto, con la collaborazione di tutte le associazioni di categoria dell’imprenditoria artigiana

Grande Guerra : Veneto - Donazzan a conclusione celebrazioni del Centenario (3) : (AdnKronos) - Domenica 4 novembre, anniversario della Vittoria e festa dell’unità nazionale e delle Forze armate, l’assessore Donazzan parteciperà alla messa in suffragio dei caduti in Duomo a Vicenza, presieduta dal vescovo mons. Beniamino Pizziol, e alla successiva cerimonia in onore ai caduti in

Grande Guerra : Veneto - Donazzan a conclusione celebrazioni del Centenario : Venezia, 2 nov. (AdnKronos) - Nel fitto calendario di iniziative ed eventi in Veneto per il Centenario della Vittoria e della fine della Grande Guerra, Elena Donazzan, assessore all’istruzione e formazione della Regione Veneto, ha assicurato la propria partecipazione alle celebrazioni vicentine. “Vi

Grande Guerra : Veneto - Donazzan a conclusione celebrazioni del Centenario (2) : (AdnKronos) - Oggi l’assessore salirà al Sacrario militare di Cima Grappa, che custodisce i resti di 22.950 soldati, italiani, austriaci e ungheresi, dove parteciperà alla messa di suffragio, insieme ai rappresentanti delle amministrazioni comunali di Bassano e di Crespano del Grappa. E parteciperà

Lavoro : Donazzan - in Veneto Centri per impiego pronti dopo riforma avviata da regione (2) : (AdnKronos) - E infatti si è completata in Veneto la nuova organizzazione dei Centri per l’impiego. Con l’approvazione in Consiglio Regionale delle modifiche alla legge regionale 3/2009 in materia di occupazione e mercato del Lavoro giunge a compimento il percorso di transizione in capo alla regione

Lavoro : Donazzan - in Veneto Centri per impiego pronti dopo riforma avviata da regione (4) : (AdnKronos) - “L’obiettivo per la regione è far percepire alle aziende l’utilità e l’efficacia del servizio pubblico, in particolare per gli obblighi derivanti dal collocamento mirato delle persone disabili e per l’espletamento delle procedure amministrative. In una parola, Centri per l’impiego rior

Lavoro : Donazzan - in Veneto Centri per impiego pronti dopo riforma avviata da regione : Venezia, 21 ott. (AdnKronos) - "I Centri per l'impiego del Veneto sono pronti per il reddito di cittadinanza? Sì, se sapessi cos'è davvero il reddito di cittadinanza. In ogni caso, i nostri Centri per l'impiego, anche se sotto organico, sono ben strutturati e formati per prendere in carico le person

Lavoro : Donazzan - in Veneto Centri per impiego pronti dopo riforma avviata da regione (3) : (AdnKronos) - La nuova legge regionale conferma la funzione programmatoria della regione, titolare delle funzioni di indirizzo, programmazione, controllo e valutazione delle politiche del Lavoro, chiarendo quali attività competano alla rete dei servizi per il Lavoro e quali siano di pertinenza esclu