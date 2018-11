Varese | quattro arresti per il 15enne sequestrato e picchiato | a ragazzi di 14 e 15 anni

Varese - un 15enne sequestrato per ore e torturato da quattro coetanei : Rinchiuso in un garage, sarebbe stato legato a una sedia con dei fili elettrici, picchiato e minacciato con un coltello puntato alla gola

Varese - quindicenne rapito - picchiato e seviziato in un garage da quattro coetanei : Tre ore e mezza in balia di quelli che credeva amici. È accaduto lo scorso 9 novembre ad un 15enne di Varese che è stato condotto da un gruppo di quattro coetanei in un garage e lì, dalle 13.30 fino alle 17, legato ad una sedia con dei fili elettrici, spogliato, percosso ed umiliato in vari modi. A quanto pare la banda di minorenni voleva estorcergli informazioni riguardo ad un suo amico che aveva un debito di pochi euro con questi ragazzini ...