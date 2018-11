Varese | le 3 ore di sevizie della gang sul 15enne | “Legato con cavi d’acciaio | acqua

Varese : rapirono e torturarono 15enne - arrestati 4 minorenni (2) : (AdnKronos) - Infine è stato liberato ma non dopo che la vittima ha promesso il silenzio. I minori sottoposti alle indagini potrebbero aver fumato marijuana prima di commettere i delitti. Il movente sarebbe da rinvenire nel saldo di un preteso credito di soli 40 euro maturato nei confronti di altro

Varese : rapirono e torturarono 15enne - arrestati 4 minorenni : Milano, 23 nov. (AdnKronos) - La Squadra Mobile della Questura di Varese ha dato esecuzione a tre ordinanze di custodia cautelare emesse nei confronti di tre dei quattro minorenni che lo scorso 9 novembre avrebbero sequestrato e torturato un quindicenne a Varese. Un quarto minorenne, anch’esso coinv

Varese - un 15enne sequestrato per ore e torturato da quattro coetanei : Rinchiuso in un garage, sarebbe stato legato a una sedia con dei fili elettrici, picchiato e minacciato con un coltello puntato alla gola

Varese - 15enne sequestrato e torturato da 4 coetanei per 3 ore : “Orecchino strappato e esibito in video Instagram” : Legato a una sedia con dei fili elettrici, colpito con una spranga di metallo e minacciato con un bastone chiodato e un coltello alla gola. Sembrerebbe una scena di criminalità organizzata e invece vede protagonisti quattro giovani 15enni, che sono accusati di aver sequestrato un loro coetaneo tenendolo per tre ore all’interno di un garage. Il fatto è successo a Varese. I quattro – si legge sulla Prealpina – avrebbero torturato ...

Varese - un 15enne sequestrato per ore e torturato da quattro coetanei : Rinchiuso in un garage, sarebbe stato legato a una sedia con dei fili elettrici, picchiato e minacciato con un coltello puntato alla gola

Varese - schiacciato dalla cabina della funivia : morto manutentore dell'impianto per Monteviasco : Aveva 60 anni. E' rimasto intrappolato mentre stava facendo alcuni lavori. L'inchiesta dei carabinieri per chiarire l'incidente

Glocal di Varese - Qui è ora e Il fattore umano : Storie di persone che vivono con entusiasmo questa realtà e che fanno delle proprie differenze socio-culturali la spinta per un'altra idea di mondo. Saranno presenti i produttori don Samuele Marelli, ...

Maltempo - piogge torrenziali - vento e mare in tempesta. In Calabria una barca a vela con migranti in balìa delle onde - ragazza muore in auto nel NoVarese : I temporali interesseranno la penisola fino a domani. "In tre giorni cadrà la pioggia che in passato cadeva in due mesi".

Serie A Empoli-Juventus : arbitra CalVarese. Torino-Fiorentina : Fabbri : ROMA - Sono state rese note le designazioni arbitrali per la decima giornata di Serie A. Si parte con tre anticipi al sabato: Atalanta-Parma, Abisso,, Empoli-Juventus, Calvarese, e Torino-Fiorentina, ...

'Libertà e sicurezza - le sfide della democrazia' : l'ex ministro Minniti e il senatore Alfieri a Varese : Stiamo vivendo una fase politica molto preoccupante con un governo di irresponsabili e il PD non può restare chiuso nel suo dibattito interno. Con l'ex ministro dell'Interno parliamo di sicurezza , ...

NoVarese di 24 anni muore dopo serata in discoteca : E' morta, a soli 24 anni, dopo una serata trascorsa in discoteca. Si tratta di una giovane, residente in provincia di Novara, che da poco si era trasferita nel mantovano dove aveva trovato lavoro come ...

IL FATTORE UMANO. LO SPIRITO DEL LAVORO - A Roma - Varese e Milano : ... attraverso il suo bello, che spesso viene dimenticato: c'è chi dichiara di mettere una parte di sé in ogni trattore su cui lavora, chi realizza una vera economia circolare recuperando reti da pesca, ...

Troppe tasse : Sergio - piccolo imprenditore di Varese - minaccia lo sciopero fiscale : "Lo sanno tutti che paghiamo il 64% di tasse, inutile che dicano il 42%. Fate le somme esatte e vedrete dove arriverete". Parole amareggiate quelle di Sergio , che minaccia lo sciopero fiscale per la ...

"Troppe tasse" : piccolo imprenditore di Varese minaccia lo sciopero fiscale : Per le imprese continuano a salire, impossibile stare dietro ai pagamenti: il servizio di Stasera Italia.