Valentina Rapisarda in ospedale per dolori lancinanti | paura per l’ex corteggiatrice

Valentina Rapisarda di Uomini e Donne pentita di essersi rifatta : 'Non lo rifarei' : Valentina Rapisarda, ex fidanzata dell'attuale tronista Andrea Cerioli, torna a far parlare di sè a distanza di anni. I suoi numerosi interventi di chirurgia plastica non sono passato inosservato ai suoi followers. Valentina su Instagram: 'Ho avuto complicazioni, ho sofferto' La nota ex corteggiatrice, scelta di Andrea Cerioli, è tornata a richiamare l'attenzione del pubblico per gli interventi di chirurgia a cui si è sottoposta di recente. ...

Valentina Rapisarda oggi. Com’è diventata l’ex corteggiatrice di ”Uomini e Donne” : Nel 2014 Valentina Rapisarda aveva conquistato il cuore di Andrea Cerioli. Lei corteggiatrice, lui tronista di Uomini e Donne. Sebbene il ragazzo fosse uscito dal programma senza una scelta, al di fuori del dating show era iniziata la passione tra i due che, però, è terminata un anno e mezzo dopo. La giovane è stata la centro del gossip per via della sua relazione, ma poco dopo è scomparsa nel dimenticatoio. Qualche tempo fa Valentina è tornata ...

Uomini e Donne - Valentina Rapisarda commenta Andrea Cerioli - nuovo tronista : "Era quello che voleva" : L'ex corteggiatrice ed ex fidanzata di Cerioli ironizza su Instagram la decisione di Andrea di tornare sul trono

