E' statada unvagante mentre era in camera sua ina Milwakee e guardava un film: Sandra Parks,13 anni, era nella sua camaeretta a guardare un film. Sandra era stata premiata per un tema contro le armi: "I bambini - aveva scritto - sono vittime dell'assurda violenza delle pistole". Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire le dinamiche della tragedia perchè non è del tutto escluso che ilfosse proprio diretto a lei. Due uomini al momento sono stati accusati per la morte di Sandra.(Di venerdì 23 novembre 2018)