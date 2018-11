Usa | spari in un centro commerciale alla vigilia del Black Friday | un morto e due feriti

Ritrovata Giusy Pepi - la mamma con 5 figli sparita da RagUsa : E' stata Ritrovata dalla Polizia Giuseppina Pepi, la mamma di cinque figli scomparsa da Ragusa da oltre un mese. Le forze dell'ordine sono state allertate da una segnalazione del noto programma "Chi l'ha visto?" che tratta di casi di persone scomparse. Era in compagnia di due uomini e stava bene. Ora però dovrà chiarire la fuga da casa, chi sono i due uomini con cui era al momento del ritrovamento e se abbia subitoo meno dei maltrattamenti da ...

Così 'sparivano' gli zaini nella sala d'attesa della stazione di SUsa : Le telecamere di sorveglianza collocate nella sala d'attesa della stazione di Susa hanno colto il momento in cui un trentunenne di Oulx portava via con disinvoltura lo zainetto di un ragazzo. Grazie a ...

Nave Nivin - denuncia Ong Mediterranea : "blitz Libia contro migranti"/ Spari ai profughi accUsati di pirateria - IlSussidiario.net : Nave Nivin, ong Mediterranea Saving Humans denuncia irruzione Libia 'con violenze e ferite' contro i migranti a bordo. Spari con proiettili di gomma

Usa : spari alla festa di Halloween in discoteca - sette feriti : La sparatoria è avvenuta al Sevilla Nightclub, nota discoteca di Riverside, in California. Ad aprire il fuoco probabilmente delle bande criminali contrapposte.Continua a leggere

Usa - spari in una sinagoga a Pittsburgh : undici morti e sei feriti | L'attentatore fermato : 'Tutti gli ebrei devono morire' : In quello che sembra il suo ultimo post prima della sparatoria, Bowers scriveva: alla no profit Hebrew Immigrant Aid Society "piace portare invasori per uccidere la nostra gente. Oggi vado. Sono ...

