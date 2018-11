Usa | schiaffo corte a Trump | avanti causa contro fondazione

Inceneritori - lite Lega-M5S Fico : Salvini? Schiaffo a Napoli E lui : «I ‘no’ caUsano malattie» : Il presidente della Camera contro gli impianti in ogni provincia campana: «E non dica al sindaco di mangiarsi i rifiuti». Il vicepremier: «In Lombardia producono energia e ricchezza»

FINANZA & MERCATI/ Dal voto Usa un altro schiaffo per l'Europa - IlSussidiario.net : I MERCATI sembrano aver reagito bene al risultato delle elezioni di mid-term. Per l'Europa la situazione si fa invece più difficile

Dazi - schiaffo Alibaba a Trump : no a 1 mln di posti di lavoro in Usa - : Il colosso dell'e-commerce cinese ha ritirato la sua proposta di creare occupazione negli Stati Uniti a causa della guerra commerciale avviata dal presidente. "La nostra promessa non può essere ...

Dazi : schiaffo Alibaba a Trump - no a 1 milone posti lavoro in Usa