Usa | no uso Huawei | rischi cybersicurezza

Usa - Trump autorizza l'uso della forza contro i migranti dal Messico : La Casa Bianca ha autorizzato i soldati Usa inviati al confine con il Messico all'uso della forza per proteggere gli agenti federali che controllano la frontiera. I militari potranno sparare , anche ...

Arriva la sugar tax sovranista : escluso chi Usa zucchero italiano : L'idea è qualcosa che potrebbe trovare spazio in manovra anche se la Lega non è d'accordo. 'Non è il momento di introdurre nuove tasse', ha detto Salvini parlando dell'ipotesi di una ' tassa sulla ...

Guardiola sotto accUsa - l'ex Verona e Samp Briegel : "La crisi della Germania? È colpa sua - ci ha illuso" : Ora il mondo della Germania si è ribaltato. Il flop al Mondiale di Russia con l'eliminazione ai gironi, più la retrocessione anche in Nations League, e l'ex difensore di Verona e Samp arrivato a fine ...

Tap - Di Battista : 'Chiedo scUsa a tutti i cittadini del Salento perché li ho illusi e mi sono illuso pure io' : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Di Battista ha chiesto scUsa per aver illuso i cittadini sul Tap : Durante il programma televisivo Accordi & Disaccordi, andato in onda ieri sera su Nove, Alessandro Di Battista ha ammesso di aver sbagliato quando in campagna elettorale aveva detto che con i Cinque Stelle al governo l’opera sarebbe stata fermata nel giro di due settimane. “Quando tutti i giornali mostravano questo video con le mie parole ho pensato che hanno fatto bene, che è giustissimo mandarlo ovunque, ...

M5S - Di Battista chiede scUsa su Tap : "Ho illuso i salentini - merito di essere messo al chiodo" : In collegamento tv sul Nove dal Nicaragua, il politico Cinque Stelle ha commentato il video in cui prometteva a Melendugno che avrebbe bloccato il gasdotto in due settimane

Paola Caruso incinta - l’ex compagno scrive a Barbara d’Urso dopo l’accUsa di essere scappato : Francesco Caserta ha inviato una lettera a 'Pomeriggio 5' per ribadire di non essere fuggito dalla relazione con la...

Gb - esercito sotto accUsa : "Dilagante abuso di droghe tra i soldati" : Una politica di tolleranza zero sul fronte del contrasto all'abuso di stupefacenti è l'unico strumento adeguato a preservare l' onorabilità delle forze armate.' I vertici militari hanno in seguito ...

Desirée - il Riesame annulla l'accUsa di omicidio volontario per i due africani arrestati : restano in cella per abuso sessuale aggravato e spaccio : E' stata annullata l'accusa di omicidio volontario per Chima Alinno e Brian Minthe, arrestati per la morte di Desirée Mariottini. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame. Derubricato l'accusa di violenza sessuale di gruppo ad abuso sessuale aggravato dalla minore età della vittima.

Milan - fuori anche MUsacchio : due mesi di stop - infortunio al legamento. Gattuso nei guai con la Juventus : Piove sul bagnato per Gennaro Gattuso : il Milan perde per infortunio anche Mateo Musacchio , uscito in barella giovedì sera a Siviglia nella gara di Europa League contro il Betis . Costa carissimo lo ...

Milan - altra tegola per Gattuso : lesione al crociato per MUsacchio : ROMA - Ancora guai in casa Milan : al rientro dalla trasferta di Europa League a Siviglia , Gattuso deve fare i conti con una lunga lista di indisponibili ai quali si è aggiunto anche Mateo Musacchio .

