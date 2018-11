Usa | 13enne uccisa da un proiettile vagante | aveva scritto un tema contro le armi

Blastingnews

: Usa, 13enne uccisa da un proiettile: nel 2016 vinse un premio parlando della violenza delle armi - fattoquotidiano : Usa, 13enne uccisa da un proiettile: nel 2016 vinse un premio parlando della violenza delle armi - Araett : Usa, 13enne colpita da proiettile vagante mentre guarda la tv - andreafabris96 : RT @MediasetTgcom24: Usa, 13enne uccisa da un proiettile vagante mentre era in casa #usa -

(Di venerdì 23 novembre 2018) Sara Parks, una ragazzina di soli 13 anni, ieri era nella sua cameretta a guardare la tv insieme alla sorella, a Milwaukee, nel Wisconsin. Tutti ieri in America si sono fermati, poiché era il "Giorno del Ringraziamento", una festa cattolica in cui gli americani si fermano per un giorno, e ringraziano Dio per quanto gli ha donato durante l'arco dell'anno. Ed era festa anche nella famiglia della ragazzina, quando ad un tratto, un, sparato per strada, ha colpito la finestra della sua cameretta infrangendo il vetro e colpendola a morte. Il tempo di dirigersi nel soggiorno, con la vistosa ferita ad un fianco, e dire alla madre "Mamma, mi hanno sparato", prima di spirare per sempre sotto gli occhi dei suoi familiari. E' una storia che sta commuovendo l'America e il mondo, e che suscita la rabbia in quella parte della popolazione che non si rassegna all'uso delle, che ...