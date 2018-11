Uomo con gilet giallo in un centro commerciale di Angers minaccia | Ho una bomba

Derby della Lanterna - Giorgio Porrà racconta 'Zena' nell'Uomo della Domenica : Il Derby della Lanterna , che si gioca Domenica 25 novembre alle 20.30, diretta su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport, ch. 251, è l'occasione per riflettere sui problemi del presente e ...

Cisco : «Un Uomo forte contro i potenti d'oggi» : Comunque il nostro non è uno spettacolo politico, pur se di politica e di comunismo è costellata tutta la mia vita: sono nato e cresciuto a Carpi, e in un quartiere della mia città è capitato che ...

Missionario ucciso dalla tribù di indigeni che voleva convertire. I familiari dell'Uomo : «Li perdoniamo» : John Allen Chau, 27 anni, ha raggiunto illegalmente l'isola di North Sentinel, nelle Andamane nel golfo del Bengala, dove vive una tribù incontattata di indigeni: è stato trafitto da una freccia

Francesco Gabbani al Capodanno di Milano - in concerto in Piazza DUomo per festeggiare il 2019 : Francesco Gabbani al Capodanno di Milano, sarà in Piazza Duomo per festeggiare in musica l'arrivo del 2019. Ad annunciarlo sui social è lo stesso artista anticipando che si prenderà una pausa dallo studio di registrazione per esibirsi al Capodanno di Piazza Duomo la notte del 31 dicembre. L'addio al 2018 e il benvenuto al 2019 avverrà sulle note dei brani più famosi di Francesco Gabbani che con la sua Occidentali's Karma ci ha fatto ballare ...

Femministe e islamisti uniti contro l’Uomo di Macron per i diritti umani : Roma. Che l’accusa di “islamofobia” fosse diventata un nuovo reato di opinione lo si era capito dal trattamento riservato in Inghilterra a Roger Scruton, filosofo e intellettuale conservatore. Scruton ha descritto l’islamofobia come una “parola di propaganda”: “Negli ambienti ufficiali c’è stato un

Emanuela Folliero - in giro per Milano con abiti sexy qualcuno la scambia per un trans : “Ma sei un Uomo o una donna?” : “Quando era meno pericoloso andare in giro per strada, mi rivolgevo direttamente agli uomini: ‘Scusa, hai perso l’occhio?‘. Adesso non mi sento sicura. Non mi vesto appariscente ma l’altra sera torno a casa e un extracomunitario per strada mi urla: ‘Bella bocca, pom***o gratis?‘. In altri momenti avrei detto qualcosa, invece sono scappata a casa da mio marito”, poche settimane fa parlava così Emanuela Folliero in un’intervista al ...

Usa : condannato a tre ergastoli l'Uomo che uccise la moglie incinta e due figlie : Voleva ricominciare una nuova vita con l'amante e per questo Christopher Watts non ha visto altra soluzione possibile se non quella di eliminare fisicamente la moglie incinta e le loro due figlie, Belle e Celeste, di quattro e sette anni. Non solo: ha anche fatto sparire i cadaveri inscenando poi una finta preoccupazione per la loro scomparsa, comparendo in trasmissioni televisive per fare appelli per poterle "ritrovare". Una passione ossessiva ...

Trump se l’è presa con l’Uomo che ha catturato Osama Bin Laden : L’ammiraglio William McRaven. (Chip Somodevilla/Getty Images) È stato uno degli ufficiali militari simbolo della rinascita degli Stati Uniti post 11 settembre, un eroe decorato impegnato nella guerra del Golfo – oltre che in Afghanistan e Iraq – e il protagonista dell’operazione Lancia di Nettuno, l’offensiva con cui i Navy Seal catturarono Osama Bin Laden ad Abbottabad, in Pakistan, dopo quasi 10 anni di latitanza del capo di Al-Qaeda. ...

Mattia Del Zotto - l’Uomo che nel 2017 uccise tre persone avvelenandole con il tallio - è stato assolto perché “incapace di intendere e di volere” : Mattia Del Zotto, il 28enne che nel 2017 uccise tre persone avvelenandole con il tallio, è stato assolto perché “incapace di intendere e di volere”. Del Zotto aveva avvelenato in tutto nove persone – tutti suoi parenti che vivevano dalle

40 anni fa muore Giorgio de Chirico : l’artista che con la metafisica ha raccontato l’Uomo moderno : Uomini esuli, vagabondi, immersi in atmosfere irreali e bizzarre, circondati da oggetti curiosi e apparentemente fuori posto: questi sono solo alcuni dei modi in cui si potrebbero descrivere i protagonisti delle opere di Giorgio de Chirico. Il celebre artista moriva il 20 novembre di quarant'anni fa: ecco alcune opere per ricordarlo.Continua a leggere

Olbia - viveva con la madre morta da mesi e in mezzo ai rifiuti. Ricoverato Uomo di 43 anni : Era rinchiusa all’interno della sua camera da letto, in avanzato stato di decomposizione, in mezzo a rifiuti di ogni genere, mobili rotti e bottiglie vuote. La scoperta è stata fatta dagli agenti del commissariato di Olbia, intervenuti insieme alla polizia locale e ai vigili del fuoco, avvertiti da un dirimpettaio allertato dal cattivo odore che proveniva dall’abitazione. La donna, Maria Antonia Sanna, 67enne originaria di Monti, era ...

Napoli : offriva ad un Uomo rapporti con le figlie in cambio di denaro : madre condannata : Una vicenda tanto grave quanto inconsueta, riguardante ancora una volta le violenze e gli abusi nei confronti di minorenni, si è verificata nella provincia di Napoli, precisamente nel piccolo comune di Acerra. A rendere gli episodi ancor più macabri, c'è il fatto che ad organizzare il tutto era addirittura la madre delle bambine coinvolte, che le offriva come oggetti sessuali in cambio di pochi euro. Secondo quanto riferisce Teleclubitalia.it, ...

PICCOLO GRANDE Uomo/ Il west e il mondo che fu dei pellerossa nel film con Dustin Hoffman - IlSussidiario.net : Il film di Arthur Penn, datato 1970 e interpretato da Dustin Hoffman, contiene un netto giudizio storico sul passato americano

Savona - Uomo uccide la moglie soffocandola con un cuscino e poi tenta il suicidio : Un uomo di 47 anni, Marco Buscaglia, ha ucciso la moglie di 42, Roxana Zenteno, soffocandola con un cuscino, mentre la donna dormiva nella loro camera da letto. Poi ha tentato il suicidio tagliandosi le vene nella cantina della villetta. Al momento dell'omicidio presenti in casa anche i figli della coppia, due bambini di 10 e 12 anni.Continua a leggere