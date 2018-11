Under 21 | Di Biagio dopo il sorteggio | “Girone di ferro | ma ci faremo trovare pronti”

Italia Under 21 - Di Biagio : 'Avremmo meritato di più - ma a giugno sarà un'altra storia' : Il ct dell'Italia Under 21 Luigi Di Biagio ha commentato a Rai Sport la sconfitta nell'amichevole con la Germania: ' Non portiamo a termine le gare dove meritiamo di più . Buona prima mezz'ora, meritavamo anche il doppio vantaggio. Dovevamo fare gol in più di un'...

DIRETTA ITALIA GERMANIA Under 21 / Streaming video Rai : le parole del CT Di Biagio - amichevole - - IlSussidiario.net : DIRETTA ITALIA GERMANIA UNDER 21 Streaming video Rai: orario, probabili formazioni e risultato live della partita amichevole , oggi 19 novembre, .

Italia-Germania Under 21 - Di Biagio : 'Giocare bene non basta - dobbiamo segnare e vincere' : Dopo il ko nell'amichevole con l'Inghilterra l'Italia Under 21 tornerà in campo contro la Germania lunedì alle 18.30 a Reggio Emilia. Alla vigilia ha parlato in conferenza stampa l'allenatore dell'...

Calcio - Italia-Germania Under 21 : un altro test importante per Di Biagio in vista dell’Europeo : Domani, lunedì 19 novembre, la Nazionale italiana di Calcio Under 21 tornerà in campo per la seconda amichevole in programma nel giro di pochi giorni. La formazione guidata da Luigi Di Biagio scenderà in campo a Reggio Emilia contro la Germania in una sfida prestigiosa e ricca di storia. Il commissario tecnico è alla ricerca di risposte dai propri giocatori dopo la sconfitta contro l’Inghilterra di giovedì scorso e vuole proseguire nel ...

Under 21 - le scelte di Di Biagio per la sfida con l’Inghilterra : Stasera, a Ferrara, l’Under 21 di Gigi Di Biagio scenderà in campo contro l’Inghilterra in un match che sarà un ottimo test sulla strada per l’Europeo, ospitato a giugno proprio dal nostro paese. La selezione inglese, composta da talenti sul taccuino degli osservatori di mezza Europa, ci dirà a quale punto di maturazione può considerarsi la squadra dell’ex centrocampista di Inter e Roma. Il 4-3-3 scelto dal ct ...

Calcio - Italia-Inghilterra Under 21 : Gigi Di Biagio “Avversario di livello - non sarà mai un’amichevole” : La Nazionale Under 21 affronterà domani a Ferrara l’Inghilterra in amichevole. Un test molto importante e di grande prestigio per gli azzurrini di Gigi Di Biagio, che sfidano una squadra che si presenta agli Europei del prossimo anno da imbattuta nel suo girone di qualificazione. Il CT azzurro ha parlato, nella conferenza stampa della vigilia, dell’Inghilterra: “Siamo contenti di incontrare una squadra come la nazionale ...

Under 21 - Di Biagio lancia l'allarme : 'Troppo poco spazio per i giovani - se non giocano non migliorano' : Parole chiare quelle di Gigi Di Biagio , che ancora una volta ha posto l'attenzione sullo scarso utilizzo dei giovani italiani. Intervenuto in conferenza stampa per presentare le prossime amichevoli ...

Calcio - due amichevoli per l’Italia Under 21 : i convocati di Di Biagio per le sfide a Inghilterra e Germania : Gigi Di Biagio, CT della Nazionale Italiana Under 21, ha diramato le convocazioni in vista delle amichevoli che gli azzurrini giocheranno contro Inghilterra (giovedì 15 novembre, ore 18.30 a Ferrara) e Germania (lunedì 19 novembre, ore 18.30 a Reggio Emilia). Gli azzurri se la dovranno vedere con dei fortissimi pari età che si sono già qualificati agli Europei di categoria in programma il prossimo anno proprio nel nostro Paese: l’Italia ...

Nazionale Under 21 - i convocati di mister Gigi Di Biagio : la novità è La Gumina : Nazionale Under 21, Gigi Di Biagio ha convocato l’attaccante dell’Empoli Antonino La Gumina per le prossime gare ‘azzurre’ Il tecnico della Nazionale Under 21, Gigi Di Biagio, ha annunciato la lista dei 27 giocatori convocati per la doppia amichevole contro Inghilterra (giovedì 15 novembre alle 18.30 a Ferrara) e Germania (lunedì 19 novembre alle 18.30 a Reggio Emilia). L’unica novità è nel reparto avanzato, ...

Under 21 - Di Biagio : 'Kean? Una meraviglia' : Gigi Di Biagio , commissario tecnico dell' Italia Under 21 , parla a Rai Sport dopo il match con la Tunisia: 'Era importante vincere e dare continuità nel gioco. Ci siamo riusciti più nel primo tempo, nella ripresa i ritmi si sono abbassati. Abbiamo incontrato una squadra ...

Italia Under 21 - il diktat di Di Biagio : 'Battere la Tunisia' : VICENZA - Nuovo test per l' Italia Under 21 che allo stadio ' Menti ' di Vicenza affronta in amichevole i pari età della Tunisia , in quella che rappresenta un'ulteriore tappa della marcia di ...

Under 21 - Di Biagio sicuro : "Vivi e in crescita. Kean? Un pericolo..." : Cambia il tipo di avversario, dal Belgio 'europeo' e organizzato alla Tunisia più fisica e meno ordinata, ma non cambiano gli obiettivi di Gigi Di Biagio. La sua Under 21 continua la marcia di ...

Nazionale maggiore e Under 21 - i problemi di Mancini e Di Biagio sono gli stessi : i gol chi li fa? : Gli ultimi due giorni hanno visto scendere in campo la Nazionale maggiore guidata da Roberto Mancini e l’Under 21 di Gigi Di Biagio. Entrambe le squadre hanno raccolto meno di quanto meritassero complessivamente nell’arco degli oltre novanta minuti di gioco e non è solo questione di sfortuna. Facendo riferimento agli Azzurri, nell’ultimo anno è arrivata solo una vittoria, quella stentata in amichevole sull’Arabia ...

Italia Under 21 - Di Biagio nel postpartita : “Squadra in crescita - col Belgio appuntamento in finale” : È un Di Biagio apparentemente deluso quello che si presenta ai microfoni Rai nel post partita di Italia-Belgio: “Se fosse finita pari, il risultato ci sarebbe stato stretto”. Il ct dell’Under 21 ha comunque visto alcuni segnali positivi nella gara di stasera: “Ho visto delle buone cose, il Belgio ha trovato gol in una delle rare occasioni offensive. Una squadra in crescita, abbiamo fatto un buon calcio. Non ...