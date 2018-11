Una giornata contro i poteri che non amano l'informazione : Manipolazioni e falsità per mettere il bavaglio alla stampa e minare quel sistema di valori che chiamiamo democrazia. Ecco perché è importante esserci domenica al teatro Brancaccio

AGRITURISMO LE ROCCHE Domenica i Sapori dei Funghi e della Zucca Una giornata dedicata anche ai bambini scoprendo la fattoria didattica : Ad esempio , dove si trova l'azienda , geografia, cosa produce e come , , economia/agricola, , l'importanza di ridurre l'inquinamento , ecologia e risparmio energetico, , i prodotti agricoli e la ...

Verona - Una giornata nera : Riprendiamo dalla pagina Veronesi aperti al mondo l'appello a mobilitarsi per sabato 24 novembre a Verona Contro l'Onda nera di Forza Nuova e degli antiabortisti del Comitato No194 . Sabato 24 novembre, a Verona, sarà una giornata nera. ...

Basket - 7a giornata Serie A 2018-2019 : nel posticipo Pesaro sbanca Cantù 87-90 al termine di Una battaglia infinita : Nel posticipo della 7a giornata della Serie A 2018-2019 la VL Pesaro espugna Cantù con il punteggio di 87-90 al termine di una partita meravigliosa, giocata punto a punto fino allo scadere dalle due formazioni. I padroni di casa erano riusciti a rientrare in gara dopo un inizio difficile, ma hanno pagato a caro prezzo le energie messe in campo e hanno ceduto nell’ultimo quarto. Pesaro è stata abile ad approfittare della stanchezza degli ...

Basket - 7a giornata Serie A 2018-2019 : nel posticipo Pesaro sbanca Cantù 87-90 al termine di Una battaglia infinita : Nel posticipo della 7a giornata della Serie A 2018-2019 la VL Pesaro espugna Cantù con il punteggio di 87-90 al termine di una partita meravigliosa, giocata punto a punto fino allo scadere dalle due formazioni. I padroni di casa erano riusciti a rientrare in gara dopo un inizio difficile, ma hanno pagato a caro prezzo le energie messe in campo e hanno ceduto nell’ultimo quarto. Pesaro è stata abile ad approfittare della stanchezza degli ...

IMOLA il comune organizza Una serie di iniziative per il 25 novembre giornata internazionale contro il femminicidio : I numerosi casi di cronaca ci raccontano di donne e madri uccise per mano di chi dovrebbe amarle e proteggerle e ci raccontano altresì di carnefici che sono vittime della loro stessa debolezza umana. ...

Gatto Nero Day - Una giornata contro la superstizione : Il 17 novembre è la giornata mondiale del Gatto Nero, arrivata quest’anno alla sua quindicesima edizione. Ideata dall’italiano Lorenzo Croce, presidente dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, è una celebrazione nata per difendere uno dei felini più eleganti e affascinanti da una superstizione che ne causa parecchi abbandoni e, nei casi estremi, la morte. Il Gatto Nero Day è un’occasione internazionale per riflettere su quanto ...

Basket - i migliori italiani della 6a giornata di Serie A. Giampaolo Ricci e Pietro Aradori trascinatori in Una domenica molto tricolore : In attesa del posticipo di stasera tra Pesaro e Trieste, per le sorti dei giocatori italiani in Serie A la sesta giornata rappresenta un bel vedere, in considerazione dei responsi arrivati dai sette campi su cui si sono giocate le partite del weekend. I due protagonisti principali sono un uomo che ormai da anni è stabilmente nel giro della Nazionale e un altro che sta viaggiando a ritmi inaspettati, da MVP del campionato. Giampaolo Ricci è ...

Al Teatro Palladium Una giornata per celebrare Gioacchino Rossini : Roma – Nel giorno esatto in cui cade il 150° anniversario della morte, si celebra al Teatro Palladium la figura di Gioachino Rossini, il più importante compositore d’opera della prima metà del XIX secolo, con un’intensa programmazione rivolta agli studenti e ai docenti, agli studiosi e agli storici, così come al pubblico della Capitale. Le attività del 13 novembre si aprono con la presentazione del progetto “Rossini a scuola”, promosso dal ...

Carige ha chiesto Una giornata di “stop” per la quotazione in Borsa : Oggi il consiglio di Amministrazione dovrebbe dare l’ok all’emissione di un’obbligazione da 400 milioni di euro per mettere in sicurezza i conti

Banca Carige chiede alla Consob Una giornata di stop in Borsa : Banca Carige ha chiesto alla Consob una giornata di stop per il titolo dalle contrattazioni, "in attesa di illustrare al mercato le misure di rafforzamento patrimoniale che saranno deliberate dal Cda". La richiesta, spiega la Banca ligure, "è al solo fine di evitare movimenti speculativi, anche alla luce delle indiscrezioni riportate da alcuni media".Il Messaggero scrive di corsa contro il tempo per il salvataggio di Banca Carige: servono ...

Carige chiede alla Consob Una giornata : Oggi il consiglio di Amministrazione dovrebbe dare l’ok all’emissione di un’obbligazione da 400 milioni di euro per mettere in sicurezza i conti

F1 Ferrari - Raikkonen : «Non è stata Una giornata facile» : INTERLAGOS - 'Non è stata proprio una giornata facile; è stato piuttosto complicato per diverse cose, ma a volte al venerdì le cose vanno in questo modo. Molto spesso, durante il primo giorno di prove,...

Serie A infortUnati e squalificati 12a giornata : : Si disputa questo weekend la 12a giornata del campionato italiano di calcio di Serie A. Ecco la tabella di infortunati e squalificati. Frosinone-Fiorentina Frosinone infortunati: Paganini (rottura legamento crociato, rientro per gennaio); Hallfredsson (tendinosi rotulea ginocchio destro, possibile rientro per la 13a giornata); Molinaro (problema fisico); Dionisi (rottura crociato ginocchio sinistro, rientro per marzo); Ciano (fastidio flessore ...