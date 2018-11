Un operaio che lavorava sui binari della linea Milano-Brescia è stato ucciso da un treno

operaio licenziato perché malato di Parkinson : azienda costretta a riassumerlo e risarcirlo : Franco Minutiello, l'Operaio di 60 anni licenziato un anno e mezzo fa perché malato di Parkinson, è tornato al lavoro oggi dopo una decisione dei giudici che ha imposto all'azienda il reintegro e il risarcimento danni.Continua a leggere

Genova - 8 mila video pedopornografici nel pc : arrestato operaio edile/ Accusato anche di rapina - IlSussidiario.net : Genova, 8 mila video pedopornografici nel pc: arrestato operaio edile. Accusato anche di rapina e di violenza sessuale ai danni di alcune prostitute

Scoppio in fabbrica fuochi - morto anche secondo operaio : Lecce, 16 nov., Adnkronos, - E' morto nel reparto grandi ustionati dell'ospedale 'Perrino' di Brindisi Giovanni Rizzo, l'operaio di 43 anni rimasto gravemente ferito una settimana fa nell'esplosione ...

Gela - ex operaio : “Seppellivo rifiuti del petrolchimico Eni. Mi dicevano che qui sarebbero morti tutti di tumore” : “Mi dicevano: ‘qui fra 50 anni moriranno tutti di tumore“. La procura di Gela indaga sui buchi neri dei rifiuti industriali provenienti dal petrolchimico dell’Eni. A confermarlo è il capo dell’ufficio inquirente in provincia di Caltanissetta, Fernando Asaro. L’inchiesta è stata avviata dopo la testimonianza di Emanuele Pistritto, 70 anni, che ieri davanti alle telecamere del programma Nemo, su Rai2, ha ...

AAA operaio cercasi : i lavori più richiesti che in pochi sanno fare : Secondo i dati di Unioncamere un profilo professionale su tre è "di difficile reperimento", cioè le imprese fanno fatica a...

Rogo alla Sacra di San Michele - via al restauro Verso l'archiviazione per l'unico operaio indagato : Va Verso l'archiviazione l'inchiesta della Procura sull'incendio che scoppiò alla Sacra di San Michele la sera del 24 gennaio scorso. Con ogni probabilità, a causare il Rogo è stata un cannello per ...

Non era la battuta di un operaio : nuovo significato della scritta che cambia la storia di Pompei : Non la battuta di un operaio buontempone, bensì una indicazione di servizio. L'epigrafe trovata a Pompei su un muro di una casa all'epoca in fase di ristrutturazione e che con la sua data (ovvero il 17 ottobre) sembra spostare dal 24 agosto al 24 ottobre del 79 dC la data dell'eruzione che seppellì la cittadina romana, trova una nuova interpretazione nello studio di Giulia Ammannati, docente di paleografia latina alla Scuola ...