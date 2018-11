UFC – Rachael Ostovich picchiata brutalmente nell sua abitazione | arrestato il marito con

sportfair

(Di venerdì 23 novembre 2018) La fighter UFCaggreditasua: fermato ilArnold Berdon, anche lui fighter MMA, con l’accusa di tentato omicidio Brutte notizie per tutti i fan della UFC. La fighterè stataaggredita in casa propria, riportando una frattura all’orbita ocularare e diversi altri danni alla testa. La donn sarebbe stata aggredita nei giorni scorsia suaad Honolulu: i primi sospetti parlavano di un aggressore vicino all’atleta, per cui gli inquirenti si sono soffermati ad indagare sul, Arnold Berdon, anche lui fighter MMA. L’uomo è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio. Secondo la ricostruzione della polizia, Berdon avrebbe aggredito la moglie intorno alle due di notte, al termine di un’accesa discussione fra i due. Il giorno seguenteha ...