Udinese | Nicola pronto all’esordio in bianconero | “non dobbiamo avere l’assillo del

: Udinese Calcio ha affidato a Davide Nicola la guida tecnica della prima squadra. Il nuovo allenatore sarà presenta… - Udinese_1896 : Udinese Calcio ha affidato a Davide Nicola la guida tecnica della prima squadra. Il nuovo allenatore sarà presenta… - Gazzetta_it : Sulla #Gazzetta in edicola oggi ?? Marotta-Inter, c'è il Sì ? Pipita, due turni. Salvini durissimo 7??? CR7 a Torino… - SkySport : ? #UltimOra #Udinese ???? Sarà #Nicola il nuovo allenatore ? L'ufficialità arriverà in serata #SkySport #SkySerieA -

(Di venerdì 23 novembre 2018), Davideesordirà contro la Roma sulla panchina del club friulano, una gara non certo agevole “Ritengo la Roma una delle squadre top level del campionato che non credo avrà problemi a trovare dei degni sostituti nel caso di forfait di qualche sua pedina. I miei giocatori non dovranno essere assillati dal risultato ma devono pensare ad applicare sul campo i compiti che ho loro impartito“. E’ quanto chiede ai giocatori bianconeri il neo tecnico dell’, Davide, all’esordio domani sulla panchina dei friulani alla Dacia Arena. “Per me è fondamentale che i ragazzi dimostrino di essere una squadra. Chiedo una grande applicazione e consapevolezza di ciò che gli è stato spiegato in questi giorni -prosegue il mister in conferenza stampa, come riporta il sito della società-. Se c’è la volontà e la passione di andare oltre ...